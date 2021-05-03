РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» в отношении болельщиков «Локомотива»

РПЛ и РФС проведут проверку по факту применения чрезмерных ограничительных мер в отношении болельщиков «Локомотива» во время и после матча с «Зенитом».

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив», – сказано в заявлении лиги.

Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.

Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

«Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»