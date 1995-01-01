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    РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» в отношении болельщиков «Локомотива»

    РПЛ и РФС проведут проверку по факту применения чрезмерных ограничительных мер в отношении болельщиков «Локомотива» во время и после матча с «Зенитом».

    «РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив», – сказано в заявлении лиги.

    • Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.
    • Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.
    • «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

    «Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +224

      aleksandr1969 3 минуты назад

      Если бы меня и мох детей отвезли бы со стадиона в Москве до вокзала, я бы сказал спасибо! Этож бесплатное такси! Видно кому-то хотелось почесать кулаки и разнести пару ветрин, а им не дали.

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