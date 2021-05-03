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  • РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» в отношении болельщиков «Локомотива»

РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» в отношении болельщиков «Локомотива»

3 мая 2021, 13:26
3

РПЛ и РФС проведут проверку по факту применения чрезмерных ограничительных мер в отношении болельщиков «Локомотива» во время и после матча с «Зенитом».

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив», – сказано в заявлении лиги.

  • Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.
  • Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.
  • «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.

«Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (3)
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aleksandr1969
1620041142
Если бы меня и мох детей отвезли бы со стадиона в Москве до вокзала, я бы сказал спасибо! Этож бесплатное такси! Видно кому-то хотелось почесать кулаки и разнести пару ветрин, а им не дали.
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paracetamol
1620047534
Спасали несчастных, а придурки в РФС землю носом роют, лишь бы нагадить!
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Павелий
1620058166
Мне кажется, за такое надо увольнять некоторых руководителей МВД Питера, а Зениту провести ряд матчей на нейтральном поле.
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