РПЛ и РФС проведут проверку действий представителей «Зенита» в отношении болельщиков «Локомотива»

Если бы меня и мох детей отвезли бы со стадиона в Москве до вокзала, я бы сказал спасибо! Этож бесплатное такси! Видно кому-то хотелось почесать кулаки и разнести пару ветрин, а им не дали.
РПЛ и РФС проведут проверку по факту применения чрезмерных ограничительных мер в отношении болельщиков «Локомотива» во время и после матча с «Зенитом».
«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив», – сказано в заявлении лиги.
- Фанатов «Локомотива» после матча принудительно вывозили на автобусах в центр Санкт-Петербурга.
- Многие болельщики опоздали на рейсы в аэропорт и к отправлению поездов.
- «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и стал чемпионом России в третий раз подряд.
«Локомотив»: «Факты говорят о чрезмерных мерах со стороны «Зенита» и представителей правопорядка в отношении наших болельщиков»