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    Ди Марцио: Моуринью будет зарабатывать в «Роме» 7,5 миллионов за сезон

    Стала известна зарплата нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 58-летний португалец будет получать по 7,5 миллиона евро «чистыми» за сезон. Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан на три сезона.

    Сообщается, что «Тоттенхэм» – бывший клуб Моуринью – будет выплачивать тренеру разницу между его зарплатой в английском (16 миллионов евро) и итальянском клубах до июня 2022 года.

    • Моуринью возглавит «Рому» в следующем сезоне.
    • Португалец сменит Паулу Фонсеку, который летом покинет клуб.
    • «Рома» идет на седьмом месте в Серии А по итогам 34 туров.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    04.05.2021 22:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +635

      JI e x a 1 час назад

      А почему Шпоры будут ему что-то выплачивать? Там же вроде 30 миллионов компенсации ему и так дали, ещё и выплачивать что-то должны? Некисло так

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