Ди Марцио: Моуринью будет зарабатывать в «Роме» 7,5 миллионов за сезон

Стала известна зарплата нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 58-летний португалец будет получать по 7,5 миллиона евро «чистыми» за сезон. Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан на три сезона.
Сообщается, что «Тоттенхэм» – бывший клуб Моуринью – будет выплачивать тренеру разницу между его зарплатой в английском (16 миллионов евро) и итальянском клубах до июня 2022 года.
- Моуринью возглавит «Рому» в следующем сезоне.
- Португалец сменит Паулу Фонсеку, который летом покинет клуб.
- «Рома» идет на седьмом месте в Серии А по итогам 34 туров.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио