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  • Ди Марцио: Моуринью будет зарабатывать в «Роме» 7,5 миллионов за сезон

Ди Марцио: Моуринью будет зарабатывать в «Роме» 7,5 миллионов за сезон

4 мая 2021, 22:47
5

Стала известна зарплата нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 58-летний португалец будет получать по 7,5 миллиона евро «чистыми» за сезон. Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан на три сезона.

Сообщается, что «Тоттенхэм» – бывший клуб Моуринью – будет выплачивать тренеру разницу между его зарплатой в английском (16 миллионов евро) и итальянском клубах до июня 2022 года.

  • Моуринью возглавит «Рому» в следующем сезоне.
  • Португалец сменит Паулу Фонсеку, который летом покинет клуб.
  • «Рома» идет на седьмом месте в Серии А по итогам 34 туров.

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Рома Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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JI e x a
1620162138
А почему Шпоры будут ему что-то выплачивать? Там же вроде 30 миллионов компенсации ему и так дали, ещё и выплачивать что-то должны? Некисло так
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red-white fox
1620185114
Года через 1,5 Маура из Ромы с хорошей компенсацией уволят. Умеет контракты составлять.
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Oldtrafford83
1620192505
Моур молодец, Кокорин видимо его юный ученик))
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Garrincha58
1620198446
не хило Маур устроился и зачем ему особо напрягаться в команде поэтому он так и тренирует деньги капают а так как получится зря Рома его подписала
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zigbert
1620235656
Знает себе цену. Получится ли у него в Роме?
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