Конате: «Григорий Иванов попросил меня не забивать «Уралу». Сказал, убьет, если забью»

Нападающий «Химок» Мохамед Конате рассказал об общении с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Ивуариец ранее выступал в Екатеринбурге.

– Запомнили, как мотивировал Григорий Иванов?

– Ха-ха! Это тоже мой папа! Когда мы впервые встретились, он сказал: «Я буду с тобой». И он сдержал свое слово: если что-то шло не так, он звонил и говорил: «Давай, приезжай в офис, все уладим».

У меня день рождения 12 декабря, и как-то раз я остался в этот день в Екатеринбурге совсем один. Все ребята разъехались по отпускам, и мне было очень одиноко. Но Григорий Викторович отправил ко мне нашего переводчика Андрея, с которым передал праздничный торт, а потом позвонил мне и поздравил, так что Иванов – топ! Когда в последний раз играл против «Урала» за «Химки», он подошел ко мне и сказал: «Если сегодня выйдешь на поле, забивать нам не надо. Сделаешь это – я тебя убью». (Смеется.)

– Удивлялись, когда видели Иванова на скамейке запасных вместе с командой?

– Для меня это было шоком. Я спрашивал ребят: «А почему президент с нами?». А они: «Это нормально, он на каждой игре так».

Одно могу сказать: когда Иванов указывает тебе на ошибки на привычном ему языке, ты их уже потом не совершаешь. И еще что я заметил: кажется, все судьи боятся его. (Смеется.)