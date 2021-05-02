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  • Конате: «Григорий Иванов попросил меня не забивать «Уралу». Сказал, убьет, если забью»

Конате: «Григорий Иванов попросил меня не забивать «Уралу». Сказал, убьет, если забью»

2 мая 2021, 13:38
3

Нападающий «Химок» Мохамед Конате рассказал об общении с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Ивуариец ранее выступал в Екатеринбурге.

– Запомнили, как мотивировал Григорий Иванов?

– Ха-ха! Это тоже мой папа! Когда мы впервые встретились, он сказал: «Я буду с тобой». И он сдержал свое слово: если что-то шло не так, он звонил и говорил: «Давай, приезжай в офис, все уладим».

У меня день рождения 12 декабря, и как-то раз я остался в этот день в Екатеринбурге совсем один. Все ребята разъехались по отпускам, и мне было очень одиноко. Но Григорий Викторович отправил ко мне нашего переводчика Андрея, с которым передал праздничный торт, а потом позвонил мне и поздравил, так что Иванов – топ! Когда в последний раз играл против «Урала» за «Химки», он подошел ко мне и сказал: «Если сегодня выйдешь на поле, забивать нам не надо. Сделаешь это – я тебя убью». (Смеется.)

– Удивлялись, когда видели Иванова на скамейке запасных вместе с командой?

– Для меня это было шоком. Я спрашивал ребят: «А почему президент с нами?». А они: «Это нормально, он на каждой игре так».

Одно могу сказать: когда Иванов указывает тебе на ошибки на привычном ему языке, ты их уже потом не совершаешь. И еще что я заметил: кажется, все судьи боятся его. (Смеется.)

  • В 14:00 по Москве начнется матч 28-го тура РПЛ «Химки» – «Урал».
  • Конате играл за «Урал» в 2016 году, провел 4 матча в РПЛ.
  • В нынешнем сезоне Конате провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Химки Урал Конате Мохамед Иванов Григорий
Комментарии (3)
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vladik12
1619954121
Ну все, кабзда ему. Только что забил "Уралу".
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Plyash
1619967834
Ну что же,пиши завещание.
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zigbert
1620027240
Не надо было отдавать его в Химки г-н Иванов.
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