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    Конате: «Григорий Иванов попросил меня не забивать «Уралу». Сказал, убьет, если забью»

    Нападающий «Химок» Мохамед Конате рассказал об общении с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Ивуариец ранее выступал в Екатеринбурге.

    – Запомнили, как мотивировал Григорий Иванов?

    – Ха-ха! Это тоже мой папа! Когда мы впервые встретились, он сказал: «Я буду с тобой». И он сдержал свое слово: если что-то шло не так, он звонил и говорил: «Давай, приезжай в офис, все уладим».

    У меня день рождения 12 декабря, и как-то раз я остался в этот день в Екатеринбурге совсем один. Все ребята разъехались по отпускам, и мне было очень одиноко. Но Григорий Викторович отправил ко мне нашего переводчика Андрея, с которым передал праздничный торт, а потом позвонил мне и поздравил, так что Иванов – топ! Когда в последний раз играл против «Урала» за «Химки», он подошел ко мне и сказал: «Если сегодня выйдешь на поле, забивать нам не надо. Сделаешь это – я тебя убью». (Смеется.)

    – Удивлялись, когда видели Иванова на скамейке запасных вместе с командой?

    – Для меня это было шоком. Я спрашивал ребят: «А почему президент с нами?». А они: «Это нормально, он на каждой игре так».

    Одно могу сказать: когда Иванов указывает тебе на ошибки на привычном ему языке, ты их уже потом не совершаешь. И еще что я заметил: кажется, все судьи боятся его. (Смеется.)

    • В 14:00 по Москве начнется матч 28-го тура РПЛ «Химки» – «Урал».
    • Конате играл за «Урал» в 2016 году, провел 4 матча в РПЛ.
    • В нынешнем сезоне Конате провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5636

      vladik12 1 час назад

      Ну все, кабзда ему. Только что забил "Уралу".

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