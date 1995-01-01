Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Шевченко – о распаде СССР: «Трещины становились все очевиднее. Все рушилось. Люди моего окружения умирали из-за алкоголя и наркотиков»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поговорил о проблемах позднего СССР. Он распался в 1991 году.

    «Людей моего окружения становилось все меньше. Они умирали из-за алкоголя и наркотиков. Трещины в СССР становились все очевиднее. Все рушилось. Мои друзья потеряли веру и заблудились», – сказал Шевченко.

    • Шевченко брал «Золотой мяч».
    • В Европе он играл за «Милан», «Челси».
    • Летом Украина выступит на Евро-2020.

    Шевченко: «Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я по-прежнему глубоко украинец»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere della Sera

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +78

      Not angry fan 6 минут назад

      "Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства..."
      Зашибись, патриот, блин!
      Этому, ясен перец, есть почему Союз хаять.
      Спросил бы у миллионов, оказавшихся после развала Союза в полной жо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9609

      BRO_football 16 минут назад

      Можно подумать, что сейчас в странах бывшего СССР люди прекрасно живут без алкоголя и наркотиков. Как бы не так! Так же бухают и колятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      mama1991 1 час назад

      Единственный кто реально уехал в европу!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85150
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru