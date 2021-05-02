Шевченко – о распаде СССР: «Трещины становились все очевиднее. Все рушилось. Люди моего окружения умирали из-за алкоголя и наркотиков»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поговорил о проблемах позднего СССР. Он распался в 1991 году.

«Людей моего окружения становилось все меньше. Они умирали из-за алкоголя и наркотиков. Трещины в СССР становились все очевиднее. Все рушилось. Мои друзья потеряли веру и заблудились», – сказал Шевченко.

Шевченко брал «Золотой мяч».

В Европе он играл за «Милан», «Челси».

Летом Украина выступит на Евро-2020.

Шевченко: «Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я по-прежнему глубоко украинец»