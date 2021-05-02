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  • Шевченко – о распаде СССР: «Трещины становились все очевиднее. Все рушилось. Люди моего окружения умирали из-за алкоголя и наркотиков»

Шевченко – о распаде СССР: «Трещины становились все очевиднее. Все рушилось. Люди моего окружения умирали из-за алкоголя и наркотиков»

2 мая 2021, 10:50
19

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поговорил о проблемах позднего СССР. Он распался в 1991 году.

«Людей моего окружения становилось все меньше. Они умирали из-за алкоголя и наркотиков. Трещины в СССР становились все очевиднее. Все рушилось. Мои друзья потеряли веру и заблудились», – сказал Шевченко.

  • Шевченко брал «Золотой мяч».
  • В Европе он играл за «Милан», «Челси».
  • Летом Украина выступит на Евро-2020.

Шевченко: «Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я по-прежнему глубоко украинец»

Источник: Corriere della Sera
Украина. Премьер-лига Украина Шевченко Андрей
Комментарии (19)
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Garrincha58
1619945953
Комментарий удален.
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BRO_football
1619947749
Можно подумать, что сейчас в странах бывшего СССР люди прекрасно живут без алкоголя и наркотиков. Как бы не так! Так же бухают и колятся.
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Not angry fan
1619948366
"Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства..." Зашибись, патриот, блин! Этому, ясен перец, есть почему Союз хаять. Спросил бы у миллионов, оказавшихся после развала Союза в полной жо...
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ivany4
1619949641
Странное окружение у профессионального спортсмена. У меня знакомых физкультурников-любителей полно, и сейчас в свои 65-70 лет еще спокойно два по 30 бегают(трусцой). А потом банька. А некоторые еще и по пивку ударяют, но не злоупотребляют.)) Кто к чему стремится. Что при социализме, что при капитализме.
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Plyash
1619951393
"Живу в Лондоне.....но я по прежнему глубоко украинец." Что же ты,глубокий украинец,свинтил с родных пенатов,а кто отечеству своему помогать должен,как не такие,как ты,авторитетный и уважаемый спортсмен?
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slavа0508
1619952592
Что то загнул Андрей на счёт окружения , что спортсмена одни алкаши да наркоманы окружали ??? Я 1970 года и славу богу моё окружение вполне не плохо себя чувствует а всё кто ушёл на небеса все в лихие 90 годы(но повторюсь в основном все живы) ,,,,
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Томик
1619953515
Сказки какие-то рассказывает. Кто ему написал это, интересно? Может быть учебник новейшей истории украинский цитирует? Какие трещины усиливались и где всё рушилось. Это всё, Андрюша, про святые девяностые, а не про проблемы СССР. Да и откуда тебе знать про проблемы СССР, если ты в футбол гонял в это время. Да и какие на Украине проблемы могли быть. Это в прибалтике тогда уже работали представители госдепа и мутили воду, а на Украине наслаждались одним из лучших в Союзе качеством жизни.
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Дедуктор
1619955803
Да уж. Лучше бы Шевченко рассказал - в школе какой страны его вырастили очень хорошим футболистом. Футболистом! А как человек, он дерьмом был, дерьмом и остался. Но это претензии к его семье, а не к стране.
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paracetamol
1619956527
Окружил себя алкашами и наркошами, а виноват распад СССР. Майданное 100% мышление.
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Ловкий Бубен
1619958969
Бред сивой кобылы, а из моего окружения никто не умирал, и про наркотики не надо пургу гнать
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