Шевченко – о распаде СССР: «Трещины становились все очевиднее. Все рушилось. Люди моего окружения умирали из-за алкоголя и наркотиков»

"Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства..."
Зашибись, патриот, блин!
Этому, ясен перец, есть почему Союз хаять.
Спросил бы у миллионов, оказавшихся после развала Союза в полной жо...
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поговорил о проблемах позднего СССР. Он распался в 1991 году.
«Людей моего окружения становилось все меньше. Они умирали из-за алкоголя и наркотиков. Трещины в СССР становились все очевиднее. Все рушилось. Мои друзья потеряли веру и заблудились», – сказал Шевченко.
- Шевченко брал «Золотой мяч».
- В Европе он играл за «Милан», «Челси».
- Летом Украина выступит на Евро-2020.
Шевченко: «Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я по-прежнему глубоко украинец»