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    Захарян: «Хотелось бы выиграть Премьер-лигу с «Динамо»

    Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопросы о личных наградах, успехах клубной академии и амбициях стать чемпионом.

    – Два года подряд вы признавались лучшим игроком Академии. Где храните свои награды?

    – Дома есть специальное место, где мама всe хранит. У меня тут статуэтка от Премьер-лиги, еe тоже надо будет домой отправить в коллекцию. Там уже и младший начал еe пополнять, так что скоро надо будет расширяться.

    – В последнее время много футболистов из Академии заиграли в основной команде. Как думаете в чем секрет такого прогресса?

    – Мне всe там очень нравилось. Директор Академии Александр Юрьевич Кузнецов всегда нас поддерживал, заходил после матчей. Все тренеры очень хорошие, поэтому столько футболистов и пробиваются.

    – Александр Юрьевич недавно вспоминал ваши слова, что вы не уйдете из «Динамо», пока чего-нибудь не добьeтесь с клубом. Чего хотите достичь?

    – В этом сезоне у нас осталось три матча. Хочется добиться трeх побед. А так хотелось бы, конечно, выиграть Премьер-лигу.

    • 17-летний Захарян дебютировал за основу «Динамо» в текущем сезоне.
    • Он провел 10 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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