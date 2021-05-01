Захарян: «Хотелось бы выиграть Премьер-лигу с «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопросы о личных наградах, успехах клубной академии и амбициях стать чемпионом.

– Два года подряд вы признавались лучшим игроком Академии. Где храните свои награды?

– Дома есть специальное место, где мама всe хранит. У меня тут статуэтка от Премьер-лиги, еe тоже надо будет домой отправить в коллекцию. Там уже и младший начал еe пополнять, так что скоро надо будет расширяться.

– В последнее время много футболистов из Академии заиграли в основной команде. Как думаете в чем секрет такого прогресса?

– Мне всe там очень нравилось. Директор Академии Александр Юрьевич Кузнецов всегда нас поддерживал, заходил после матчей. Все тренеры очень хорошие, поэтому столько футболистов и пробиваются.

– Александр Юрьевич недавно вспоминал ваши слова, что вы не уйдете из «Динамо», пока чего-нибудь не добьeтесь с клубом. Чего хотите достичь?

– В этом сезоне у нас осталось три матча. Хочется добиться трeх побед. А так хотелось бы, конечно, выиграть Премьер-лигу.