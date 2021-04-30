«Алания»: «Команда в год 100-летия мечтает вернуться в РПЛ. Недопуск к стыкам станет катастрофой»

Руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев прокомментировал информацию о возможных проблемах клуба с лицензированием для участия в следующем сезоне РПЛ.

– Будет сделано все возможное, чтобы клуб сыграл в переходных матчах, если заслужит это право в спортивной борьбе. Недопуск «Алании» станет катастрофой – и для республики, и для нашей команды, которая в год 100-летия мечтает вернуться в элиту российского футбола. Хочется думать, что этого не произойдет.

За нами стоит многотысячная армия болельщиков, которой в России может похвастаться не каждый клуб. И которые и так натерпелись за последние годы.

«Алания» – молодая команда с молодым тренером, Спартаком Гогниевым, созданная из собственных воспитанников. Только выйдя из ПФЛ, она весь сезон старалась, работала и играла… Повторю, это будет катастрофой! Руководство клуба изучает все возможные варианты, чтобы выйти из этой ситуации и клуб получил лицензию.

– Новый регламент РПЛ запрещает проведение домашних матчей за пределами региона. Стадион во Владикавказе никак не пройдет аттестацию. Что, кстати, с реконструкцией?

– Она идет полным ходом. Стройка – каждый день! Но, естественно, что за месяц она не закончится. Планируем, что работы будут завершены к концу года.

Но это же стройка, надо понимать. Стадион – государственный, принадлежит республике. Все, что от нас зависит, будем делать. По моей информации, все идет в срок.