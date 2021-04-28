Федотов – об отмене красной Ахметову: «Карасев должен пропускать тур, а ему дали главный матч»

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал решение ЭСК РФС, посчитавшей ошибочным удаление хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком» (0:1). Позже КДК отменил красную карточку 23-летнего полузащитника.

«Решение ЭСК мне понятно. У Максименко карточка за неспортивное поведение, он затягивал время – тут без шансов на отмену.

По Айртону понятно, что карточка была показана за срыв перспективной атаки, но я слышал, что в протоколе написали про неспортивное поведение. Хотя глобально решение правильное. Момент с Ахметовым я уже объяснял – отменили всe правильно.

Самое интересное, что ошибка Карасева на него не повлияла. Он после такого должен был пропускать тур, но судей у РФС сейчас нет – и ему отдали главный матч тура. Отстранений до конца сезона уже просто не будет, заменять судей практически некем», – сказал Федотов.