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  • Федотов – об отмене красной Ахметову: «Карасев должен пропускать тур, а ему дали главный матч»

Федотов – об отмене красной Ахметову: «Карасев должен пропускать тур, а ему дали главный матч»

28 апреля 2021, 17:48
21

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал решение ЭСК РФС, посчитавшей ошибочным удаление хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком» (0:1). Позже КДК отменил красную карточку 23-летнего полузащитника.

«Решение ЭСК мне понятно. У Максименко карточка за неспортивное поведение, он затягивал время – тут без шансов на отмену.

По Айртону понятно, что карточка была показана за срыв перспективной атаки, но я слышал, что в протоколе написали про неспортивное поведение. Хотя глобально решение правильное. Момент с Ахметовым я уже объяснял – отменили всe правильно.

Самое интересное, что ошибка Карасева на него не повлияла. Он после такого должен был пропускать тур, но судей у РФС сейчас нет – и ему отдали главный матч тура. Отстранений до конца сезона уже просто не будет, заменять судей практически некем», – сказал Федотов.

  • Карасев работал на VAR «Спартак» – ЦСКА.
  • После его подсказки Павел Кукуян удалил Ахметова.
  • Карасев назначен на матч 28-го тура РПЛ «Зенит»ЦСКА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахметов Ильзат Карасев Сергей Федотов Игорь
Комментарии (21)
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Свин-токсик
1619622118
Карасёв за что должен пропускать? Он вердикт не выносил, он предложил посмотреть повтор. Ну чисто логически подумай.
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vladimir-7
1619622468
Ну вот и И. Федотов подтвердил правильность решений ЭСК и неправильное решение судейского корпуса, относительно назначения Карасева на главную игру.
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rash1959
1619625415
Тут не ЗАменять надо, а МЕНЯТЬ всю шоблу судейскую
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xakep01
1619625603
Опять Сраптак без судей не может в ек попасть, эх
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Garrincha58
1619627520
главный судья всё решает и не важно кто на кого надавил авторитетом так что во всём виноват Ку-ку-Ян
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zsb1961
1619628102
Карасёву была поставлена определённая задача, и он её выполнил!
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NewLife
1619630691
Судьи различаются по мастерству выполнения "задания" на игру, чтобы не было скандального базара после игры: где-то свиснуть аут не туда, где-то тормознуть атаку, поставив левый штрафной, не заметить как зюба отодвигает или толкает соперника руками, чтобы подставить свою бестолковку, и как жест отчаяния - левый пендаль. Карась лучше других справляется с такими поручениями, вот его и ставят, хотя за границей он судит по-другому.
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portero
1619631234
Соглааен с Федотовым, косяк Карасёва, ну раз комиссия это признаёт....
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garet12222
1619665786
Реально многие фигню пишут. Карасев не главный судья. он подсказал Кукуяну, что стоит рассмотреть этот момент, так как есть ПОДОЗРЕНИЕ на красную карточку. Кукуян посмотрел момент сам, он не стал показывать красную без просмотра момента. ВСЯ ответственность за красную только на главном арбитре матча. Хоть и отменили карточку, но на мой взгляд ее можно было и оставить. очень уж грубо играл Ахметов.
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САДЫЧОК
1619672487
С интересом читаю этого экс судью....Но Ахметова, удалили правильно ! Не понятно , почему он его оправдывает ?!
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