Газизов – об уходе из «Спартака»: «Начал терять себя, когда мои полномочия стали урезаться»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причины ухода из «Спартака».

«Не жалею о работе в «Спартаке». Я очень радужные перспективы рисовал. Но потом на каком-то этапе просто не сработались. Никто никого не увольнял. Но в тех ситуациях, которые начали происходить, я работать не смог. Я начал терять себя. Поэтому попросил закончить эту историю.

Примеры? У меня есть соглашение, что я не могу много говорить о «Спартаке». Когда мои полномочия начали урезаться, я так работать не смог. А размазывать свою ответственность мне просто не хотелось.

Меня привлекал футбольный потенциал «Спартака». Я понимал, что «Уфа» была на шестом месте, боролась за зону еврокубков. Но со «Спартаком» я мог достигать титулов. Единственный титул, который можно завоевать с «Уфой» – это Кубок. Со «Спартаком» выиграть чемпионат России абсолютно реально. Я в это верил, поэтому туда и шел», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте он вернулся в «Уфу».

«Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

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