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  • Газизов – об уходе из «Спартака»: «Начал терять себя, когда мои полномочия стали урезаться»

Газизов – об уходе из «Спартака»: «Начал терять себя, когда мои полномочия стали урезаться»

27 апреля 2021, 11:53
4

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причины ухода из «Спартака».

«Не жалею о работе в «Спартаке». Я очень радужные перспективы рисовал. Но потом на каком-то этапе просто не сработались. Никто никого не увольнял. Но в тех ситуациях, которые начали происходить, я работать не смог. Я начал терять себя. Поэтому попросил закончить эту историю.

Примеры? У меня есть соглашение, что я не могу много говорить о «Спартаке». Когда мои полномочия начали урезаться, я так работать не смог. А размазывать свою ответственность мне просто не хотелось.

Меня привлекал футбольный потенциал «Спартака». Я понимал, что «Уфа» была на шестом месте, боролась за зону еврокубков. Но со «Спартаком» я мог достигать титулов. Единственный титул, который можно завоевать с «Уфой» – это Кубок. Со «Спартаком» выиграть чемпионат России абсолютно реально. Я в это верил, поэтому туда и шел», – сказал Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».
  • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

«Не получил от Федуна ни ответа, ни привета». Газизов будет судиться со «Спартаком»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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Ziklop
1619515490
денег заработал , Уфе помог , что еще надо, поход в Спартак был успешный.
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NewLife
1619525875
Прямо сказка Пушкина о рыбаке и рыбке.
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алдан2014
1619529027
Господин Газизов потерял себя когда : привел в клуб своего протеже из Уфы Урунова,непонятный трансфер,но выгодный для Газизова. Потом ваще Вау! - Кокорина притащил,что это за крендель, спросите у Фиоррентины. Впечатление ,что вражеский агент,нашкодил под красивые лозунги,забыл перчатку,но хочет компенсации, вопрос за что??
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alefreddy
1619549623
За такие деньги в Уфе надо лет двадцать отработать
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