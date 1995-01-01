Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Газизов – об уходе из «Спартака»: «Начал терять себя, когда мои полномочия стали урезаться»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причины ухода из «Спартака».

    «Не жалею о работе в «Спартаке». Я очень радужные перспективы рисовал. Но потом на каком-то этапе просто не сработались. Никто никого не увольнял. Но в тех ситуациях, которые начали происходить, я работать не смог. Я начал терять себя. Поэтому попросил закончить эту историю.

    Примеры? У меня есть соглашение, что я не могу много говорить о «Спартаке». Когда мои полномочия начали урезаться, я так работать не смог. А размазывать свою ответственность мне просто не хотелось.

    Меня привлекал футбольный потенциал «Спартака». Я понимал, что «Уфа» была на шестом месте, боролась за зону еврокубков. Но со «Спартаком» я мог достигать титулов. Единственный титул, который можно завоевать с «Уфой» – это Кубок. Со «Спартаком» выиграть чемпионат России абсолютно реально. Я в это верил, поэтому туда и шел», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

    «Не получил от Федуна ни ответа, ни привета». Газизов будет судиться со «Спартаком»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      Ziklop 10 минут назад

      денег заработал , Уфе помог , что еще надо, поход в Спартак был успешный.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84971
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru