Газизов – об уходе из «Спартака»: «Начал терять себя, когда мои полномочия стали урезаться»

денег заработал , Уфе помог , что еще надо, поход в Спартак был успешный.
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причины ухода из «Спартака».
«Не жалею о работе в «Спартаке». Я очень радужные перспективы рисовал. Но потом на каком-то этапе просто не сработались. Никто никого не увольнял. Но в тех ситуациях, которые начали происходить, я работать не смог. Я начал терять себя. Поэтому попросил закончить эту историю.
Примеры? У меня есть соглашение, что я не могу много говорить о «Спартаке». Когда мои полномочия начали урезаться, я так работать не смог. А размазывать свою ответственность мне просто не хотелось.
Меня привлекал футбольный потенциал «Спартака». Я понимал, что «Уфа» была на шестом месте, боролась за зону еврокубков. Но со «Спартаком» я мог достигать титулов. Единственный титул, который можно завоевать с «Уфой» – это Кубок. Со «Спартаком» выиграть чемпионат России абсолютно реально. Я в это верил, поэтому туда и шел», – сказал Газизов.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте он вернулся в «Уфу».
- «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.
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