«Не получил от Федуна ни ответа, ни привета». Газизов будет судиться со «Спартаком»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых разногласиях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Спартак» для меня близкий клуб. Я искренне работал, искренне переживал, чтобы он стал чемпионом. Но сейчас я работаю в другом клубе. И переживаю за него.

3:0 – это большой счет. Конечно, радовался. Но общался с болельщиками «Спартака» и сказал: «Ничего личного». Приятно, что многие это понимают. Нет никакого злорадства.

Денег мне должен остался не «Спартак». Все мои договоренности у меня были с Леонидом Федуном. У меня были с ним определенные договоренности, и они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», – сказал Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте он вернулся в «Уфу».

«Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

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