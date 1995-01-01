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    «Не получил от Федуна ни ответа, ни привета». Газизов будет судиться со «Спартаком»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых разногласиях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

    «Спартак» для меня близкий клуб. Я искренне работал, искренне переживал, чтобы он стал чемпионом. Но сейчас я работаю в другом клубе. И переживаю за него.

    3:0 – это большой счет. Конечно, радовался. Но общался с болельщиками «Спартака» и сказал: «Ничего личного». Приятно, что многие это понимают. Нет никакого злорадства.

    Денег мне должен остался не «Спартак». Все мои договоренности у меня были с Леонидом Федуном. У меня были с ним определенные договоренности, и они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте он вернулся в «Уфу».
    • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8344

      alp 6 минут назад

      классика жанра. сначала бахались в десна, теперь будут судится

      0
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      Рейтинг: +27839

      oyabun 19 минут назад

      И так получил при разрыве контакта огромную неустойку. Куда же больше?

      0
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      Рейтинг: +8344

      alp > oyabun 5 минут назад

      на кону, я так понимаю, 300 млн.. почему бы нет?

      0
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      Рейтинг: +10492

      ilichkadr > oyabun 5 минут назад

      Похоже, что не получил.
      P.S. Странный мужик Шамилька. Нашёл с кем договариваться. Поди далеко не первый, кого Лёня кидает на бабки.

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      Рейтинг: +17127

      vladimir-7 29 минут назад

      Федун без геморроя жить не может.

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      Рейтинг: +21137

      silver29 34 минуты назад

      Как может быть договоренности не с клубом, а лично с Федуном . А судиться от с клубом собрался.

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