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  • «Не получил от Федуна ни ответа, ни привета». Газизов будет судиться со «Спартаком»

«Не получил от Федуна ни ответа, ни привета». Газизов будет судиться со «Спартаком»

27 апреля 2021, 08:25
23

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о финансовых разногласиях с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном.

«Спартак» для меня близкий клуб. Я искренне работал, искренне переживал, чтобы он стал чемпионом. Но сейчас я работаю в другом клубе. И переживаю за него.

3:0 – это большой счет. Конечно, радовался. Но общался с болельщиками «Спартака» и сказал: «Ничего личного». Приятно, что многие это понимают. Нет никакого злорадства.

Денег мне должен остался не «Спартак». Все мои договоренности у меня были с Леонидом Федуном. У меня были с ним определенные договоренности, и они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», – сказал Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте он вернулся в «Уфу».
  • «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей за разрыв контракта. Общая сумма компенсации – 400 миллионов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (23)
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oyabun
1619502661
И так получил при разрыве контакта огромную неустойку. Куда же больше?
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portero
1619504752
Ну вот, а писали сто лямов получил, это и было прощание ....
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slavа0508
1619506567
Я просто охереваю от сумм в нашем футболе , играют на уровня двора и такой же менеджмент а доходы как в АПЛ,,
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житель СПб
1619506922
Надо с таких сумм в футболе брать налоги, как в игорном бизнесе - 60-90%. Они не заработаны.
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SpartakFirst064
1619507546
400 миллионов , что же он сделал за такие деньги ??? У нас завод ЗМК делаем конструкции для мостов 30000 народу работает , так вот у нас зарплата у рабочих и ИТР у всех вместе взятых 90 лямов за месяц,,,неужели он один в 4 раза больше сделал чем целый завод,,
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Рыжий дьявол
1619508882
Это просто какой то маразм в футболе по зарплатам , клубы не приносят прибыли , в основном все в минусе(даже такие как Реал терпит убытки) а получки сотнями миллионов, как то это противоречит законам бизнеса ,,,
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prtcs
1619514975
У Бандеры ни чести ни совести, одним словом свиньи. Договор есть договор и платить надо.
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rash1959
1619516309
Если есть договор на руках у газиза, тогда прямо в суд. Думаю если бы был договор или что то про 300 лямов в письменной форме, то он давно уже подал иск в суд. Кажется там нет НИХ.. (ничего)
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777+
1619518249
" Ни ответа, ни привета", Вместо денег - один пердёш! Через суд! Там быстро разберутся, Есть контракт, - "вынь да полож"!!!
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zigbert
1619528888
Сначала говорили о 100млн. теперь всплыли еще 300млн. Но в договоре все должно быть прописано. Если Газизов не врет то суд он выиграет.
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