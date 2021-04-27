Газизов: «Кокорина можно было продать в «Рому» за 5-7 миллионов»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что московский клуб мог заработать больше на трансфере форварда Александра Кокорина, если бы продал его летом, а не зимой.

В августе «Спартак» подписал футболиста в качестве свободного агента.

В январе его продали «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

«Появление Кокорина – это инициатива моя, но поддержанная первым лицом. Его продажа в «Фиорентину»? Так его и в «Рому» можно было сразу продавать. Были предложения. Можно было это сделать и продать чуть дороже. В районе 5-7 миллионов евро. Можно было сразу заработать, но такие деньги для «Спартака» – это неинтересный кейс. И решено было дальше продолжать историю с Сашей.

Я верю в него и уверен, что это очень серьезный футболист. Большого качества футболист. У него был COVID. После этого начались определенные мышечные травмы. Сегодня ни один специалист не скажет, почему так происходит. Можно сказать, что это отговорка. Но у Саши не было проблем в «Сочи». Я не снимаю с себя ответственности. Но эта наша общая история. Надо было подождать.

Я рад, что Саша будет играть в Италии. Но мне кажется, что он еще не все сказал в РПЛ», – отметил Газизов.