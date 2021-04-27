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  • Газизов: «Кокорина можно было продать в «Рому» за 5-7 миллионов»

Газизов: «Кокорина можно было продать в «Рому» за 5-7 миллионов»

27 апреля 2021, 00:47
8

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что московский клуб мог заработать больше на трансфере форварда Александра Кокорина, если бы продал его летом, а не зимой.

  • В августе «Спартак» подписал футболиста в качестве свободного агента.
  • В январе его продали «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

«Появление Кокорина – это инициатива моя, но поддержанная первым лицом. Его продажа в «Фиорентину»? Так его и в «Рому» можно было сразу продавать. Были предложения. Можно было это сделать и продать чуть дороже. В районе 5-7 миллионов евро. Можно было сразу заработать, но такие деньги для «Спартака» – это неинтересный кейс. И решено было дальше продолжать историю с Сашей.

Я верю в него и уверен, что это очень серьезный футболист. Большого качества футболист. У него был COVID. После этого начались определенные мышечные травмы. Сегодня ни один специалист не скажет, почему так происходит. Можно сказать, что это отговорка. Но у Саши не было проблем в «Сочи». Я не снимаю с себя ответственности. Но эта наша общая история. Надо было подождать.

Я рад, что Саша будет играть в Италии. Но мне кажется, что он еще не все сказал в РПЛ», – отметил Газизов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Рома Фиорентина Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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Hektor 84
1619476164
Кокоша конечно очень серьезный!!! Чего же не продал тогда?
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ЮНик
1619498251
Вас бы всех куда-нибудь продать! Погубили футбол в России...
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vodomut
1619500446
Кокорина нужно слать в ДУПУ!
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nik55
1619504279
где футболисты которых ты привел в команду ?
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Дядя Серёжа
1619508195
Повезло Роме, отскочила.
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NewLife
1619510031
Газизов, какая польза была от тебя Спартаку, одни убытки.
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JTherry
1619521697
"...его и в «Рому» можно было сразу продавать" ...а зачем надо было Роме покупать Коко, когда они могли спокойно его взять свободным агентом? врать надо правдивее, Газик...) и в Спартак ты перешел, чтобы навредить ему, и себе карман пополнить откатами на подписании Коко, продаже Урунова, специалиста по ЦУМу...
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Вальдемар IV
1619535255
к "роме" широкову на зону обратно
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