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    Газизов: «Кокорина можно было продать в «Рому» за 5-7 миллионов»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что московский клуб мог заработать больше на трансфере форварда Александра Кокорина, если бы продал его летом, а не зимой.

    • В августе «Спартак» подписал футболиста в качестве свободного агента.
    • В январе его продали «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

    «Появление Кокорина – это инициатива моя, но поддержанная первым лицом. Его продажа в «Фиорентину»? Так его и в «Рому» можно было сразу продавать. Были предложения. Можно было это сделать и продать чуть дороже. В районе 5-7 миллионов евро. Можно было сразу заработать, но такие деньги для «Спартака» – это неинтересный кейс. И решено было дальше продолжать историю с Сашей.

    Я верю в него и уверен, что это очень серьезный футболист. Большого качества футболист. У него был COVID. После этого начались определенные мышечные травмы. Сегодня ни один специалист не скажет, почему так происходит. Можно сказать, что это отговорка. Но у Саши не было проблем в «Сочи». Я не снимаю с себя ответственности. Но эта наша общая история. Надо было подождать.

    Я рад, что Саша будет играть в Италии. Но мне кажется, что он еще не все сказал в РПЛ», – отметил Газизов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      nastasyaoyk 37 минут назад

      Народ я нарыл сайт где все девушки любят жосткий секс и дают во все дыры без вопросов, пользуйтесь ------- http://srt.vg/hotelka

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      Рейтинг: +9813

      Hektor 84 1 час назад

      Кокоша конечно очень серьезный!!! Чего же не продал тогда?

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      Рейтинг: -916

      СуперПАВ9 1 час назад

      Какая разнеца в каком лазорете лечится Кокорин?

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