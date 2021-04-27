«Химки» ведут переговоры со «Спартаком» по выкупу Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о переговорах со «Спартаком» по выкупу полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова.

«Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со «Спартаком» не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в «Химках». В нашем клубе он и в сборную попал, а в «Спартаке» это будет сделать гораздо сложнее.

«Химки» – это его клуб, где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает. Посмотрим за развитием ситуации дальше.

Пока неизвестно, какие будут видения на Мирзова у будущего тренера «Спартака», в этом основной вопрос», – сказал Терюшков.