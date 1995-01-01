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    «Химки» ведут переговоры со «Спартаком» по выкупу Мирзова

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о переговорах со «Спартаком» по выкупу полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова.

    «Клуб ведет переговоры по поводу выкупа. Пока полноценных разговоров со «Спартаком» не было. Думаю, Резиуану будет комфортнее играть в «Химках». В нашем клубе он и в сборную попал, а в «Спартаке» это будет сделать гораздо сложнее.

    «Химки» – это его клуб, где он является одним из лидеров и показывает себя на высшем уровне. Самому Резиуану у нас все нравится, все устраивает. Посмотрим за развитием ситуации дальше.

    Пока неизвестно, какие будут видения на Мирзова у будущего тренера «Спартака», в этом основной вопрос», – сказал Терюшков.

    • Арендное соглашение Мирзова с «Химками» истекает по окончании сезона.
    • В текущем сезоне Мирзов забил 6 мячей и сделал ассист в 17 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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