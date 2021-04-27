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  • Григорян – о дерби: «ЦСКА идеально провел 20 минут, но потом все умерло»

Григорян – о дерби: «ЦСКА идеально провел 20 минут, но потом все умерло»

27 апреля 2021, 08:59
2

Бывший тренер «Тамбова» и «Анжи» Александр Григорян прокомментировал результат матча «Спартак»ЦСКА (1:0).

«20 минут ЦСКА провел идеально. Мы видим, что хотел клуб – сыграть за счет короткого паса. Это все выглядело приятно, но умерло после 20-й минуты. Почему? На этот вопрос у меня нет ответа. Но это странно.

Думаю, что тактика «Спартака» – превзойти ЦСКА в подборах, прессинге и переходных фазах – сыграла бы свою роль, но это всего лишь догадки. А по факту, ЦСКА остался в меньшинстве, именно это и сыграло определяющую роль. Все завершилось трагически для ЦСКА, но несправедливо.

Эпизод с удалением откуда пришел? Хочу подчеркнуть – это все от давления «Спартака», от его тактики», – цитирует Григоряна «Матч ТВ».

  • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и опустился на 6-е место в РПЛ.
  • Команда Доменико Тедеско закрепилась на 3-м месте в чемпионате.
  • Отставание от идущего вторым «Локомотива» – 2 очка, от лидирующего «Зенита» – 8 баллов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Григорян Александр
Комментарии (2)
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житель СПб
1619506046
Честно говоря, я идеальной игры ЦСКА в эти 20 минут не увидел..
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MrZLOba
1619526613
Тупой ты человек) а как должна играть команда у которой столько травм, что на замене 3 человека и 2 травмированных? Причем эта команда за 7 дней так 3 матча провела, откуда силы они могли взять???
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