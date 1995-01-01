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    Григорян – о дерби: «ЦСКА идеально провел 20 минут, но потом все умерло»

    Бывший тренер «Тамбова» и «Анжи» Александр Григорян прокомментировал результат матча «Спартак»ЦСКА (1:0).

    «20 минут ЦСКА провел идеально. Мы видим, что хотел клуб – сыграть за счет короткого паса. Это все выглядело приятно, но умерло после 20-й минуты. Почему? На этот вопрос у меня нет ответа. Но это странно.

    Думаю, что тактика «Спартака» – превзойти ЦСКА в подборах, прессинге и переходных фазах – сыграла бы свою роль, но это всего лишь догадки. А по факту, ЦСКА остался в меньшинстве, именно это и сыграло определяющую роль. Все завершилось трагически для ЦСКА, но несправедливо.

    Эпизод с удалением откуда пришел? Хочу подчеркнуть – это все от давления «Спартака», от его тактики», – цитирует Григоряна «Матч ТВ».

    • ЦСКА потерпел 3-е поражение подряд и опустился на 6-е место в РПЛ.
    • Команда Доменико Тедеско закрепилась на 3-м месте в чемпионате.
    • Отставание от идущего вторым «Локомотива» – 2 очка, от лидирующего «Зенита» – 8 баллов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6979

      житель СПб 2 часа назад

      Честно говоря, я идеальной игры ЦСКА в эти 20 минут не увидел..

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