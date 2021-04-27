Григорян – о дерби: «ЦСКА идеально провел 20 минут, но потом все умерло»

Бывший тренер «Тамбова» и «Анжи» Александр Григорян прокомментировал результат матча «Спартак» – ЦСКА (1:0).

«20 минут ЦСКА провел идеально. Мы видим, что хотел клуб – сыграть за счет короткого паса. Это все выглядело приятно, но умерло после 20-й минуты. Почему? На этот вопрос у меня нет ответа. Но это странно.

Думаю, что тактика «Спартака» – превзойти ЦСКА в подборах, прессинге и переходных фазах – сыграла бы свою роль, но это всего лишь догадки. А по факту, ЦСКА остался в меньшинстве, именно это и сыграло определяющую роль. Все завершилось трагически для ЦСКА, но несправедливо.

Эпизод с удалением откуда пришел? Хочу подчеркнуть – это все от давления «Спартака», от его тактики», – цитирует Григоряна «Матч ТВ».