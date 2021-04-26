Журналист Бергер: Нагельсман хочет возглавить «Баварию». «РБ Лейпциг» требует за него 30 миллионов

«Бавария» и «РБ Лейпциг» ведут переговоры о переходе Юлиана Нагельсмана в мюнхенский клуб.
По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, 33-летний специалист хочет сменить команду, о чем уже сообщил руководству.
«РБ Лейпциг», ранее просивший за своего тренера 15-20 миллионов евро, увеличил требования по размеру компенсации до 30 миллионов.
- Нагельсман связан с клубом контрактом до 2023 года.
- «Баварию» летом собирается покинуть Ханс-Дитер Флик.
Источник: Твиттер Патрика Бергера
Журналист немецкого канала Sport1. Специализируется на новостях о «Боруссии» Д, «Шальке» и сборной Германии. Аудитория в твиттере - более 6 тысяч подписчиков.