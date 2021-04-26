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  • Журналист Бергер: Нагельсман хочет возглавить «Баварию». «РБ Лейпциг» требует за него 30 миллионов

Журналист Бергер: Нагельсман хочет возглавить «Баварию». «РБ Лейпциг» требует за него 30 миллионов

26 апреля 2021, 07:42
2

«Бавария» и «РБ Лейпциг» ведут переговоры о переходе Юлиана Нагельсмана в мюнхенский клуб.

По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, 33-летний специалист хочет сменить команду, о чем уже сообщил руководству.

«РБ Лейпциг», ранее просивший за своего тренера 15-20 миллионов евро, увеличил требования по размеру компенсации до 30 миллионов.

  • Нагельсман связан с клубом контрактом до 2023 года.
  • «Баварию» летом собирается покинуть Ханс-Дитер Флик.

Источник: Твиттер Патрика Бергера

Журналист немецкого канала Sport1. Специализируется на новостях о «Боруссии» Д, «Шальке» и сборной Германии. Аудитория в твиттере - более 6 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Нагельсман Юлиан
Комментарии (2)
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BlackMurderDeco
1619413496
Короче информация об уходе Флика все же имеет свойство быть
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