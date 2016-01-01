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    Журналист Бергер: Нагельсман хочет возглавить «Баварию». «РБ Лейпциг» требует за него 30 миллионов

    «Бавария» и «РБ Лейпциг» ведут переговоры о переходе Юлиана Нагельсмана в мюнхенский клуб.

    По информации журналиста Sport1 Патрика Бергера, 33-летний специалист хочет сменить команду, о чем уже сообщил руководству.

    «РБ Лейпциг», ранее просивший за своего тренера 15-20 миллионов евро, увеличил требования по размеру компенсации до 30 миллионов.

    • Нагельсман связан с клубом контрактом до 2023 года.
    • «Баварию» летом собирается покинуть Ханс-Дитер Флик.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Патрика Бергера

    Журналист немецкого канала Sport1. Специализируется на новостях о «Боруссии» Д, «Шальке» и сборной Германии. Аудитория в твиттере - более 6 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 07:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      BlackMurderDeco 4 часа назад

      Короче информация об уходе Флика все же имеет свойство быть

      0
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      Рейтинг: +2753

      Dgad > BlackMurderDeco 4 часа назад

      Так он уже сказал что покидает Баварию.

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