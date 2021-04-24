Радимов: «Семака будут критиковать всегда, но кто-то кроме него выигрывал три чемпионства подряд? Это лучший ответ»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов защитил главного тренера «Зенита» Сергея Семака перед лицом критиков. Он анонсировал третий подряд чемпионский титул петербуржцев.

«Тренера «Зенита» будут критиковать всегда. Но кто-то кроме Семака выигрывал три чемпионства подряд? Это лучший ответ на все претензии.

А то, что в Европе надо показывать себя лучше, Семак сам понимает. Произошедшее в Лиге чемпионов в этом году – совпадение, просто так сложилось. Сейчас уже почти все основные игроки переболели. Тьфу-тьфу, если осенью ничего экстраордирарного не произойдeт, то на европейской арене у «Зенита» всe должно быть по-другому и хорошо. Вообще, дай бог каждому такой выдержки, как у Сергея Богдановича. Он сделал хорошую команду. Она очень психологически устойчива, знает, чего хочет», – сказал Радимов.