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  • Радимов: «Семака будут критиковать всегда, но кто-то кроме него выигрывал три чемпионства подряд? Это лучший ответ»

Радимов: «Семака будут критиковать всегда, но кто-то кроме него выигрывал три чемпионства подряд? Это лучший ответ»

24 апреля 2021, 20:22
35

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов защитил главного тренера «Зенита» Сергея Семака перед лицом критиков. Он анонсировал третий подряд чемпионский титул петербуржцев.

«Тренера «Зенита» будут критиковать всегда. Но кто-то кроме Семака выигрывал три чемпионства подряд? Это лучший ответ на все претензии.

А то, что в Европе надо показывать себя лучше, Семак сам понимает. Произошедшее в Лиге чемпионов в этом году – совпадение, просто так сложилось. Сейчас уже почти все основные игроки переболели. Тьфу-тьфу, если осенью ничего экстраордирарного не произойдeт, то на европейской арене у «Зенита» всe должно быть по-другому и хорошо. Вообще, дай бог каждому такой выдержки, как у Сергея Богдановича. Он сделал хорошую команду. Она очень психологически устойчива, знает, чего хочет», – сказал Радимов.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда финиширует в РПЛ только 1-й.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Группа 2 Зенит Радимов Владислав Семак Сергей
Комментарии (35)
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Garrincha58
1619285346
а что уже выиграл? разве нынешний ЧР закончился?
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Kollljan
1619286974
В оставшихся трех матчах Зениту нужна одна победа и одна ничья.
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Вомбат
1619288503
Это очень плохое заявление, господин Радимов. Во-первых, плохая примета -- поздравлять с третьим подряд золотом, когда оно еще не выиграно. Сглазить не боитесь, нет? Во-вторых, тут дело не в усилении игры Зенита, которого нет, а в деградации соперников. Да, я тоже верю в третье золото Зенита подряд, но я уверен -- будь на месте Семака Слуцкий, Шварц, Талалаев, Федотов, да хоть Ганчаренко, результат был бы точно таким же. А с Николичем Зенит и в Европе пошумел бы. На то, что Зенит успешно сыграет в ЛЧ в этом календарном году у меня особой надежды нет.
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Vizual
1619288933
Состав +судейство, тут и любая бабка могла бы привести Бзенит к 10 подряд чемпионству
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A.l.e.x.777
1619289526
В газпрёмовском чемпионате ума не надо чтобы привести к чемпионству свою же команду. УВЫ Европа показывает, кто чего стоит. И это касается ВСЕГО нашего футбола.
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mirspirs25
1619290535
С таким составом и сам Радимов мог бы три в ряд штампануть. Влад никогда особым умом не блистал, но чтобы не понимать за что все критикуют Семака, включая зенитовских болел, надо быть серьезно отбитым
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мусорск
1619292462
игра с Локо покажет насколько хорош Семак для внутреннего использования, в ЕК Сережа пустое место, а не тренер.
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NewLife
1619293018
А это точно Семак три раза выиграл чемпионство, а я то по своей наивности и глупости считал, что лавры принадлежат РФС и его вилкам и прочим правильным судейкам которых потом, как отработанный материал, выкидывают на свалку или фнл, когда они становятся уж очень одиозными. Желаю синиту теперь три раза взять лч.
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Владислав Vlad
1619299624
Когда в чемпионате "лучшим игроком" становится 32-х летний пешеход, то гордиться чемпионством в таком чемпионате глупо. Тем более, что ЕК показали уровень РПЛ.
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slavа0508
1619334428
Пожалуйста называю Романцев чемпион России (1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) итого 8 побед и две серии из 3 и 5 побед подряд в чемпионате, и при чём не только в России у него так же были успехи в Европе полуфинал ЛЧ и 6 побед в группе ЛЧ,,,,
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