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    Радимов: «Семака будут критиковать всегда, но кто-то кроме него выигрывал три чемпионства подряд? Это лучший ответ»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов защитил главного тренера «Зенита» Сергея Семака перед лицом критиков. Он анонсировал третий подряд чемпионский титул петербуржцев.

    «Тренера «Зенита» будут критиковать всегда. Но кто-то кроме Семака выигрывал три чемпионства подряд? Это лучший ответ на все претензии.

    А то, что в Европе надо показывать себя лучше, Семак сам понимает. Произошедшее в Лиге чемпионов в этом году – совпадение, просто так сложилось. Сейчас уже почти все основные игроки переболели. Тьфу-тьфу, если осенью ничего экстраордирарного не произойдeт, то на европейской арене у «Зенита» всe должно быть по-другому и хорошо. Вообще, дай бог каждому такой выдержки, как у Сергея Богдановича. Он сделал хорошую команду. Она очень психологически устойчива, знает, чего хочет», – сказал Радимов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда финиширует в РПЛ только 1-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии12
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      Рейтинг: +69

      A.l.e.x.777 15 минут назад

      В газпрёмовском чемпионате ума не надо чтобы привести к чемпионству свою же команду. УВЫ Европа показывает, кто чего стоит. И это касается ВСЕГО нашего футбола.

      1
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      Рейтинг: +361

      Vizual 24 минуты назад

      Состав +судейство, тут и любая бабка могла бы привести Бзенит к 10 подряд чемпионству

      2
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      Рейтинг: +3060

      Semenycch 31 минуту назад

      Радимов, ты пустобрех!

      3
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      Рейтинг: +5606

      playsh > Semenycch 23 минуты назад

      Радибуланов биздабол полный,конечно.Не было ума,а теперь уж и не надо...

      1
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      Рейтинг: +8238

      Вомбат 32 минуты назад

      Это очень плохое заявление, господин Радимов. Во-первых, плохая примета -- поздравлять с третьим подряд золотом, когда оно еще не выиграно. Сглазить не боитесь, нет? Во-вторых, тут дело не в усилении игры Зенита, которого нет, а в деградации соперников. Да, я тоже верю в третье золото Зенита подряд, но я уверен -- будь на месте Семака Слуцкий, Шварц, Талалаев, Федотов, да хоть Ганчаренко, результат был бы точно таким же. А с Николичем Зенит и в Европе пошумел бы. На то, что Зенит успешно сыграет в ЛЧ в этом календарном году у меня особой надежды нет.

      1
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      Рейтинг: +2553

      FENIX-SL 39 минут назад

      В ЛИГЕ ГАЗПРОМА..ОЙ ЗЕНИТА ВЫИГРАЛ 3 РАЗА ПОДРЯД?

      1
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      Рейтинг: +23788

      пьяныйхоровод 44 минуты назад

      Да не будет ничего кардинально нового в Европе этой осенью . А Семака перестанут критиковать , когда он будет более жёстким в отношениях со своими работодателями . Разве может человек считаться главным тренером команды , когда определяет стартовый состав на игру исходя из чьих то пожеланий ?

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      Рейтинг: +2682

      Kollljan 57 минут назад

      В оставшихся трех матчах Зениту нужна одна победа и одна ничья.

      0
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      Рейтинг: +1847

      FRZZ 1 час назад

      Три чемпионство подряд не заслуга Семака, а низкий уровень российского чемпионата. На безрыбье и рак рыба.

      6
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      Рейтинг: +1276

      Spirit_78 1 час назад

      Паровоз сейчас никто остановить не может. Если проиграем им в следующем туре - то вопрос чемпионства не будет закрыт до последнего тура.

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      Рейтинг: +12570

      Garrincha58 1 час назад

      а что уже выиграл? разве нынешний ЧР закончился?

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      Рейтинг: +117

      Димон Лебяга > Garrincha58 1 час назад

      А что есть варианты? чемп не закончился, борьба закончилась!

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