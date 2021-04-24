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  • Талалаев – о ничьей с «Уралом»: «Установка была забить пять голов в первом тайме и бить по облакам во втором»

Талалаев – о ничьей с «Уралом»: «Установка была забить пять голов в первом тайме и бить по облакам во втором»

24 апреля 2021, 17:39
5

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарии после матча 27-го тура РПЛ против «Урала».

  • Игра завершилась ничьей 1:1.
  • Набрав по одному очку, команда из Екатеринбурга осталась на 12-м месте в таблице лиги, а из Грозного – на десятом.

«Понимали, что второй тайм мы не сможем играть в ту силу, в которую играли, поэтому установка была забить пять мячей в первом и бить по облакам во втором.

Я очень счастлив, что мои футболисты серьезно не травмировались. Мы заботились в первую очередь о том, чтобы все живы остались до конца игры.

Недоволен реализацией в первом тайме. Забивай Ильин свой момент, забивай Швец, мы бы закончили первый тайм 2:0 или 3:0, спокойно было бы во втором.

Мы играли с хорошей командой. Я знал, что они очень хорошо реализуют моменты. Удивительно, что сначала они отошли от своего футбола, мы готовились к прессингу.

То ли мы заставили их так играть, то ли тактика была такая, что в первом тайме они упростили игру, но было легче. Во втором тайме уже не хватало сил, чтобы прессинговать, а молодые футболисты еще не так качественно в этом компоненте игры работают», – сказал Талалаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат Талалаев Андрей
Комментарии (5)
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житель СПб
1619278922
Юморист...
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Вомбат
1619278972
Что-то я не понял этого слишком тонкого юмора. Выглядит это интервью так: я, Талалаев, никчемный тренер, я не могу подготовить профессиональную команду с не самыми плохими игроками, чтобы она была готова нормально играть оба тайма, и потому я потребовал, чтобы исход игры был решен в первом, но забить 3 или хотя бы 2 не вышло, и поэтому ничья. Если он это всерьез, то после таких интервью надо подавать в отставку. Явно ведь человек шутит, но в чем соль?
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NewLife
1619283583
Пародия на Карпина от тумбалалайки.
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paracetamol
1619293867
Это сказал тренер или уборщик мусора на стадионе?
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zigbert
1619350562
Шутник однако. Но его понять можно, сил на второй тайм не хватило.
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