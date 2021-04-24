Талалаев – о ничьей с «Уралом»: «Установка была забить пять голов в первом тайме и бить по облакам во втором»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарии после матча 27-го тура РПЛ против «Урала».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Набрав по одному очку, команда из Екатеринбурга осталась на 12-м месте в таблице лиги, а из Грозного – на десятом.

«Понимали, что второй тайм мы не сможем играть в ту силу, в которую играли, поэтому установка была забить пять мячей в первом и бить по облакам во втором.

Я очень счастлив, что мои футболисты серьезно не травмировались. Мы заботились в первую очередь о том, чтобы все живы остались до конца игры.

Недоволен реализацией в первом тайме. Забивай Ильин свой момент, забивай Швец, мы бы закончили первый тайм 2:0 или 3:0, спокойно было бы во втором.

Мы играли с хорошей командой. Я знал, что они очень хорошо реализуют моменты. Удивительно, что сначала они отошли от своего футбола, мы готовились к прессингу.

То ли мы заставили их так играть, то ли тактика была такая, что в первом тайме они упростили игру, но было легче. Во втором тайме уже не хватало сил, чтобы прессинговать, а молодые футболисты еще не так качественно в этом компоненте игры работают», – сказал Талалаев.