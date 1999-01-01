РПЛ. «Урал» и «Ахмат» сыграли вничью

В стартовом матче 27-го тура РПЛ «Урал» дома поделил очки с «Ахматом».

Гости открыли счет на 11-й минуте усилиями Лечи Садулаева, однако во втором тайме хозяева отыгрались благодаря голу Рафала Аугустыняка.

Набрав по одному баллу, команда из Екатеринбурга осталась на 12-м месте в таблице лиги, а из Грозного – на десятом.

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Садулаев, 11; 1:1 – Аугустыняк, 58.

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