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    РПЛ. «Урал» и «Ахмат» сыграли вничью

    В стартовом матче 27-го тура РПЛ «Урал» дома поделил очки с «Ахматом».

    Гости открыли счет на 11-й минуте усилиями Лечи Садулаева, однако во втором тайме хозяева отыгрались благодаря голу Рафала Аугустыняка.

    Набрав по одному баллу, команда из Екатеринбурга осталась на 12-м месте в таблице лиги, а из Грозного – на десятом.

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Садулаев, 11; 1:1 – Аугустыняк, 58.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6835

      житель СПб 34 минуты назад

      Довольно живенькая игра. Урал был сильнее и настойчивее - но не получилось это реализовать.

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      Рейтинг: -930

      СуперПАВ9 1 час назад

      Жаль я за Урал болел

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