Куман: «Вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о своем будущем в каталонском клубе.

«Президент Лапорта с первого дня выразил мне поддержку и доверие. Поэтому я вижу себя тренером «Барсы» в следующем сезоне. У меня есть действующий контракт. Если что-то изменится, то потом об этом поговорим», – сказал голландец.