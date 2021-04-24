Куман: «Вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о своем будущем в каталонском клубе.
«Президент Лапорта с первого дня выразил мне поддержку и доверие. Поэтому я вижу себя тренером «Барсы» в следующем сезоне. У меня есть действующий контракт. Если что-то изменится, то потом об этом поговорим», – сказал голландец.
- Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
- Каталонцы неделю назад выиграли Кубок Испании, в Примере они идут на третьем месте.
Источник: Marca