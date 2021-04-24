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    Куман: «Вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о своем будущем в каталонском клубе.

    «Президент Лапорта с первого дня выразил мне поддержку и доверие. Поэтому я вижу себя тренером «Барсы» в следующем сезоне. У меня есть действующий контракт. Если что-то изменится, то потом об этом поговорим», – сказал голландец.

    • Куман возглавляет «Барсу» с августа 2020 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
    • Каталонцы неделю назад выиграли Кубок Испании, в Примере они идут на третьем месте.

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    Источник: Marca

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