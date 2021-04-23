Главные новости дня. Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020, три клуба интересуются Дзагоевым

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    Football Italia: Роналду готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».

    Sport24: «Краснодар», «Сочи» и «Ростов» интересуются Дзагоевым. У него заканчивается контракт с ЦСКА.

    УЕФА подтвердил, что Санкт-Петебург примет семь матчей Евро-2020.

    УЕФА перенес игры Евро-2020 из Бильбао в Севилью, Лондону достался еще один матч 1/8 финала.

    Николич может летом возглавить «Парму».

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    Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2021 23:40
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