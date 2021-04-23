Главные новости дня. Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020, три клуба интересуются Дзагоевым

Vozpopuli: Чеферин поднял себе зарплату во время пандемии, несмотря на падение выручки УЕФА.

«Чемпионат»: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ростова» Пояркову.

«Стоя аплодирую Хачатурянцу с криками «браво». Слуцкий – о пожизненном отстранении Вилкова.

Football Italia: Роналду готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Sport24: «Краснодар», «Сочи» и «Ростов» интересуются Дзагоевым. У него заканчивается контракт с ЦСКА.

УЕФА подтвердил, что Санкт-Петебург примет семь матчей Евро-2020.

УЕФА перенес игры Евро-2020 из Бильбао в Севилью, Лондону достался еще один матч 1/8 финала.

Николич может летом возглавить «Парму».

«Чемпионат»: игроки «Локомотива» получили пятерные премиальные за победу над «Спартаком», тройные – за ЦСКА и «Сочи».

Чеферин: «Клубы, оставшиеся в Суперлиге, не смогут играть в соревнованиях УЕФА».