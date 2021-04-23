«Чемпионат»: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ростова» Пояркову

«Зенит» интересуется 21-летним защитником «Ростова» Николаем Поярковым.
«Питерцы ищут левого защитника, чтобы расширить обойму на этой позиции. Поярков входит в число кандидатов.
В ближайшее время «Зенит» может начать активные переговоры по трансферу игрока», – рассказал «Чемпионату» источник, близкий к петербургскому клубу.
- Поярков забил автогол в матче с «Зенитом» (2:2) в 20-м туре РПЛ.
- В текущем сезоне РПЛ защитник провел 15 матчей.
- Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»