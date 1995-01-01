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    «Чемпионат»: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ростова» Пояркову

    «Зенит» интересуется 21-летним защитником «Ростова» Николаем Поярковым.

    «Питерцы ищут левого защитника, чтобы расширить обойму на этой позиции. Поярков входит в число кандидатов.

    В ближайшее время «Зенит» может начать активные переговоры по трансферу игрока», – рассказал «Чемпионату» источник, близкий к петербургскому клубу.

    • Поярков забил автогол в матче с «Зенитом» (2:2) в 20-м туре РПЛ.
    • В текущем сезоне РПЛ защитник провел 15 матчей.
    • Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии7
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      Рейтинг: +632

      qawzsexdr 9 минут назад

      Бред, или очередной маркетинговый ход. Есть ведь 3 кандидатуры на эту позицию.

      0
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      Рейтинг: +21857

      Боцман59rus 46 минут назад

      Климат в Питере не для него - влажный, а в раздевалке вообще сыро, я бы сказал даже очень мокро....

      0
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      Рейтинг: +97

      Forvard47 47 минут назад

      Чтобы расширить обойму на позиции лз!
      эм сантос, круговой, жирков.. молодые игроки из академии которого можно взять в ротацию...
      куда тут поярков?

      0
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      Рейтинг: +1256

      Spirit_78 1 час назад

      Нет уж, хватит нам защитников из Ростова. Ни один не заиграл.

      0
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      Рейтинг: +6773

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не верится. Ну зачем он им ? Имея такие финансовые возможности . можно и получше найти.

      0
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      Рейтинг: +1943

      Чермындыр 1 час назад

      А как же Круговой, которого Зенит перехватил у ЦСКА? Не пришелся ко двору?

      1
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      Рейтинг: +6

      stоcks 2 часа назад

      Если делаете cтавки -> infostavki.ru

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