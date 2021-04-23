«Чемпионат»: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ростова» Пояркову

«Зенит» интересуется 21-летним защитником «Ростова» Николаем Поярковым.

«Питерцы ищут левого защитника, чтобы расширить обойму на этой позиции. Поярков входит в число кандидатов.

В ближайшее время «Зенит» может начать активные переговоры по трансферу игрока», – рассказал «Чемпионату» источник, близкий к петербургскому клубу.