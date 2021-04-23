УЕФА перенес игры Евро-2020 из Бильбао в Севилью, Лондону достался еще один матч 1/8 финала

Исполнительный комитет УЕФА принял решение изменить место проведения отдельных матчей Евро-2020.

Бильбао лишился права принять три игры группового этапа и одну встречу 1/8 финала – их перенесли в Севилью.

Четыре матча из Дублина распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном. Россия получила три поединка группы Е, а Англия – игру 1/8 финала.

Мюнхен сегодня был подтвержден в качестве одного из хозяев чемпионата Европы. Немецкая сторона гарантировала допуск 14,5 тысячи зрителей на матчи турнира.