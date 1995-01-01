Vozpopuli: Чеферин поднял себе зарплату во время пандемии, несмотря на падение выручки УЕФА

Чеферин , вместе с УЕФА -это зажравшиеся пердуны ! Перес и клубы Суперлиги , прежде всего заставили грубо говоря делиться доходами ! И это была основная цель создания Суперлиги ! То , что сейчас предлагает УЕФА-то же самое , что Суперлига...
Президент УЕФА Александр Чеферин поднял себе зарплату в 2020 году, сообщает Vozpopuli.
Чеферин стал получать больше, несмотря на пандемию коронавируса и падение выручки УЕФА на 21%. При этом, словенец предложил сотрудникам пойти на снижение зарплаты на 20% с мая по июль прошлого года.
В 2020-м глава организации заработал порядка 2,2 миллионов евро, что на 450 тысяч евро больше, чем в 2019 году. Всего за время работы президентом УЕФА (с 2016 года) он заработал 6,7 миллионов евро.
- Ранее Чеферин раскритиковал создание Суперлиги и пригрозил клубам-основателям турнира санкциями.
- После реакции УЕФА и ФИФА из турнира вышли 8 клубов.
- О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».
Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»
Независимое общественно-политическое интернет-СМИ с аудиторией в твиттере 138,6 тысяч подписчиков.