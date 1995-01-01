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    Vozpopuli: Чеферин поднял себе зарплату во время пандемии, несмотря на падение выручки УЕФА

    Президент УЕФА Александр Чеферин поднял себе зарплату в 2020 году, сообщает Vozpopuli.

    Чеферин стал получать больше, несмотря на пандемию коронавируса и падение выручки УЕФА на 21%. При этом, словенец предложил сотрудникам пойти на снижение зарплаты на 20% с мая по июль прошлого года.

    В 2020-м глава организации заработал порядка 2,2 миллионов евро, что на 450 тысяч евро больше, чем в 2019 году. Всего за время работы президентом УЕФА (с 2016 года) он заработал 6,7 миллионов евро.

    • Ранее Чеферин раскритиковал создание Суперлиги и пригрозил клубам-основателям турнира санкциями.
    • После реакции УЕФА и ФИФА из турнира вышли 8 клубов.
    • О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».

    Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»

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    Источник: Vozpopuli

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    Сегодня, 08:38
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6646

      САДЫЧОК 34 секунды назад

      Чеферин , вместе с УЕФА -это зажравшиеся пердуны ! Перес и клубы Суперлиги , прежде всего заставили грубо говоря делиться доходами ! И это была основная цель создания Суперлиги ! То , что сейчас предлагает УЕФА-то же самое , что Суперлига...

      0
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      Рейтинг: +20023

      bset 14 минут назад

      Правильным решением будет разогнать всех - и Суперлигу, и Чеферина. Этот скандал не должен пройти бесследно.

      0
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      Рейтинг: +112

      Dinamikk 54 минуты назад

      Я думаю Перес там тоже не на гречневой каше сидит, хоть его Реал и в долгах. Все они ворюги еще те)

      1
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      Рейтинг: +7873

      NewLife 1 час назад

      Чифирнул и понял, что недополучает за работу деньжат. Началась война компроматов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +84864

      zigbert 1 час назад

      После провала Суперлиги этого стоило ожидать.

      3
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      Рейтинг: +6

      stоcks 2 часа назад

      Eсли делаете cтавки -> infostavki.ru

      -1
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      Рейтинг: +680

      ab15488 2 часа назад

      Во во во. Начинается. Обычная америкосовская бизнес-тактика. Сейчас инициирует расследование, инфантино и чеферина снимут или посадят, а на их место придут лояльные к суперлиге руководители.

      0
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      Рейтинг: +17109

      vladimir-7 2 часа назад

      Вот если бы показали как в России, во время пандемии, олигархи и вся
      верхушка власти "заработала" и обокрала простой народ, вот это было бы
      сообщение, кроме этого, они тихо без шума ( а деньги любят тишину)
      подняли себе и ежемесячную зарплату, и премиальные выплаты.

      4
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      Рейтинг: +2496

      nemolod 3 часа назад

      Один себе зарплату нарисовал большую,а другому не досталось-отсюда все и началось!

      0
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      Рейтинг: +3056

      Semenycch 3 часа назад

      Не получилось Суперлигу продавить, так эти уроды других мажут грязью.

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