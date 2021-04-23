Vozpopuli: Чеферин поднял себе зарплату во время пандемии, несмотря на падение выручки УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин поднял себе зарплату в 2020 году, сообщает Vozpopuli.

Чеферин стал получать больше, несмотря на пандемию коронавируса и падение выручки УЕФА на 21%. При этом, словенец предложил сотрудникам пойти на снижение зарплаты на 20% с мая по июль прошлого года.

В 2020-м глава организации заработал порядка 2,2 миллионов евро, что на 450 тысяч евро больше, чем в 2019 году. Всего за время работы президентом УЕФА (с 2016 года) он заработал 6,7 миллионов евро.

Ранее Чеферин раскритиковал создание Суперлиги и пригрозил клубам-основателям турнира санкциями.

После реакции УЕФА и ФИФА из турнира вышли 8 клубов.

О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».

Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»