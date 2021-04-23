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  • Vozpopuli: Чеферин поднял себе зарплату во время пандемии, несмотря на падение выручки УЕФА

Vozpopuli: Чеферин поднял себе зарплату во время пандемии, несмотря на падение выручки УЕФА

23 апреля 2021, 08:38
14

Президент УЕФА Александр Чеферин поднял себе зарплату в 2020 году, сообщает Vozpopuli.

Чеферин стал получать больше, несмотря на пандемию коронавируса и падение выручки УЕФА на 21%. При этом, словенец предложил сотрудникам пойти на снижение зарплаты на 20% с мая по июль прошлого года.

В 2020-м глава организации заработал порядка 2,2 миллионов евро, что на 450 тысяч евро больше, чем в 2019 году. Всего за время работы президентом УЕФА (с 2016 года) он заработал 6,7 миллионов евро.

  • Ранее Чеферин раскритиковал создание Суперлиги и пригрозил клубам-основателям турнира санкциями.
  • После реакции УЕФА и ФИФА из турнира вышли 8 клубов.
  • О выходе из турнира не объявили только «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан».

Чеферин – о Суперлиге: «На стороне УЕФА 244 клуба из 247. Ждем, когда все осознают ошибки»

Источник: Vozpopuli

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Европа Чеферин Александер
Комментарии (14)
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Garrincha58
1619157655
это как у нас людям шиш с маслом за то себе так подымают что диву даёшься
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Жорик кекс обжорик
1619157769
ой ну ща, много чо скажуть на фоне суперлиги. Что бы максимально обосрать человека...
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vladimir-7
1619159600
Вот если бы показали как в России, во время пандемии, олигархи и вся верхушка власти "заработала" и обокрала простой народ, вот это было бы сообщение, кроме этого, они тихо без шума ( а деньги любят тишину) подняли себе и ежемесячную зарплату, и премиальные выплаты.
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ab15488
1619159800
Во во во. Начинается. Обычная америкосовская бизнес-тактика. Сейчас инициирует расследование, инфантино и чеферина снимут или посадят, а на их место придут лояльные к суперлиге руководители.
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zigbert
1619162876
После провала Суперлиги этого стоило ожидать.
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NewLife
1619164633
Чифирнул и понял, что недополучает за работу деньжат. Началась война компроматов.
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Dinamikk
1619166593
Я думаю Перес там тоже не на гречневой каше сидит, хоть его Реал и в долгах. Все они ворюги еще те)
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САДЫЧОК
1619169814
Чеферин , вместе с УЕФА -это зажравшиеся пердуны ! Перес и клубы Суперлиги , прежде всего заставили грубо говоря делиться доходами ! И это была основная цель создания Суперлиги ! То , что сейчас предлагает УЕФА-то же самое , что Суперлига...
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Maxi_7
1619171953
Конечно, чиновники УЕФА святые люди и за все хорошее против всего плохого... как можно думать иначе....
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Hektor 84
1619430526
Этот Чеферин хорошо пристроился!
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