«Это плевок в душу всем болельщикам «Спартака». Титов – о 0:3 с «Уфой»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал поражение московского клуба в матче 26-го тура РПЛ с «Уфой» (0:3).

«Наверняка тренерский штаб перед игрой объяснял, как играть, мотивировал игроков, но, видимо, не достучался до футболистов. В матче, на кону в котором, по сути, стояла Лига чемпионов, спартаковцы проявили удивительное безволие. Побеждай «Уфу» – и дорога ко второму месту открыта, всe в твоих руках и нет нужды оглядываться на конкурентов.

А теперь «Локомотив» уже обогнал «Спартак», а впереди у красно-белых дерби с ЦСКА, матч в Туле, где москвичи всегда играют плохо, и выезд в Грозный, где просто не приходится никому.

При неудачном для «Спартака» стечении обстоятельств вполне может выйти и так, что команда Тедеско не попадeт даже в первую пятeрку. Но только в том случае, если спартаковцы продолжат играть столь же безлико и безвольно, как во встрече с «Уфой». Команда в день своего 99-летия не имеет права так играть. Это плевок в душу всем болельщикам», – сказал Титов.