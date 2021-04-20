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    «Это плевок в душу всем болельщикам «Спартака». Титов – о 0:3 с «Уфой»

    Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал поражение московского клуба в матче 26-го тура РПЛ с «Уфой» (0:3).

    «Наверняка тренерский штаб перед игрой объяснял, как играть, мотивировал игроков, но, видимо, не достучался до футболистов. В матче, на кону в котором, по сути, стояла Лига чемпионов, спартаковцы проявили удивительное безволие. Побеждай «Уфу» – и дорога ко второму месту открыта, всe в твоих руках и нет нужды оглядываться на конкурентов.

    А теперь «Локомотив» уже обогнал «Спартак», а впереди у красно-белых дерби с ЦСКА, матч в Туле, где москвичи всегда играют плохо, и выезд в Грозный, где просто не приходится никому.

    При неудачном для «Спартака» стечении обстоятельств вполне может выйти и так, что команда Тедеско не попадeт даже в первую пятeрку. Но только в том случае, если спартаковцы продолжат играть столь же безлико и безвольно, как во встрече с «Уфой». Команда в день своего 99-летия не имеет права так играть. Это плевок в душу всем болельщикам», – сказал Титов.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ с 47 очками.
    • «Локомотив» – 2-й с 49 очками.

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    Источник: «МК»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1943

      Чермындыр 1 час назад

      Да Спартак уже столько нахаркал за последние 20 лет, что удивительно, как за него вообще кто-то болеет

      1
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      Рейтинг: +1101

      ГенГриг 2 часа назад

      Согласен с тобой Егор , на все 100 % Но к сожалению не все это понимают.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21792

      Боцман59rus 2 часа назад

      Это не плевок, это сходили по большому)))

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