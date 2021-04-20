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Дюков избран в исполком УЕФА

20 апреля 2021, 14:40
7

Президент РФС Александр Дюков вошел в исполком УЕФА. Его выбрали на сегодняшнем конгрессе организации в Монтре. Срок полномочий россиянина составит четыре года.

«Большое спасибо европейским федерациям за оказанное доверие. Каждый день мы вместе работаем над тем, чтобы футбол оставался самым популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает активное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса.

Я полностью разделяю приоритеты УЕФА: повышение массовости, сбалансированность соревнований и инклюзивность. Особое внимание в Европе и в том числе в России сегодня уделяется любительскому и женскому футболу. В рамках исполкома УЕФА мы вместе с коллегами продолжим реализацию действующих проектов и будем предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола», – сказал Дюков.

  • РФС не одобрил создание европейской Суперлиги.
  • Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
  • До этого он был президентом «Зенита».

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (7)
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leprik12
1618919361
Вовремя для Зенита вошел
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Алехсбургер.
1618920368
С чувством глубокого удовлетворения весь наш народ воспринимает это судьбоносное событие на фоне продолжающихся атак загнивающего Запада. Мы клянёмся ,как и прежде, идти путём ,который завещал нам Великий Виталий Мутко и его верные товарищи. И учителя. *ля.
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vladimir-7
1618923657
Очередная цель достигнута, вовремя подвернулась Суперлига и А. Дюков вместе с УЕФА выразил неодобрение её создания, теперь остается высказаться в поддержку ФИФА и следующий этап должностного его благополучия будет достигнут. Самое главное не выражать свое мнение, а вовремя присоединиться и поддержать мнение руководства.
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BRO_football
1618925126
Теперь понятно почему РФС не одобрил создание Суперлиги Европы. Боялись спугнуть выборы Дюкова в исполком УЕФА.
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maygli
1618932434
Если б их жареный петух не клюнул в зад Суперлигой, о тебе бы и не вспомнили никогда, дурачок обрадовался заважничал.
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