С чувством глубокого удовлетворения весь наш народ воспринимает это судьбоносное событие на фоне продолжающихся атак загнивающего Запада.
Мы клянёмся ,как и прежде, идти путём ,который завещал нам Великий Виталий
Мутко и его верные товарищи.
И учителя.
*ля.
Президент РФС Александр Дюков вошел в исполком УЕФА. Его выбрали на сегодняшнем конгрессе организации в Монтре. Срок полномочий россиянина составит четыре года.
«Большое спасибо европейским федерациям за оказанное доверие. Каждый день мы вместе работаем над тем, чтобы футбол оставался самым популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает активное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса.
Я полностью разделяю приоритеты УЕФА: повышение массовости, сбалансированность соревнований и инклюзивность. Особое внимание в Европе и в том числе в России сегодня уделяется любительскому и женскому футболу. В рамках исполкома УЕФА мы вместе с коллегами продолжим реализацию действующих проектов и будем предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола», – сказал Дюков.
- РФС не одобрил создание европейской Суперлиги.
- Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
- До этого он был президентом «Зенита».