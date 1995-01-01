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    Дюков избран в исполком УЕФА

    Президент РФС Александр Дюков вошел в исполком УЕФА. Его выбрали на сегодняшнем конгрессе организации в Монтре. Срок полномочий россиянина составит четыре года.

    «Большое спасибо европейским федерациям за оказанное доверие. Каждый день мы вместе работаем над тем, чтобы футбол оставался самым популярным, доступным, открытым и демократичным видом спорта. Европейский футбол продолжает активное развитие, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса.

    Я полностью разделяю приоритеты УЕФА: повышение массовости, сбалансированность соревнований и инклюзивность. Особое внимание в Европе и в том числе в России сегодня уделяется любительскому и женскому футболу. В рамках исполкома УЕФА мы вместе с коллегами продолжим реализацию действующих проектов и будем предлагать новые инициативы для дальнейшего успешного развития европейского футбола», – сказал Дюков.

    • РФС не одобрил создание европейской Суперлиги.
    • Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
    • До этого он был президентом «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1986

      Алехсбургер. 6 минут назад

      С чувством глубокого удовлетворения весь наш народ воспринимает это судьбоносное событие на фоне продолжающихся атак загнивающего Запада.
      Мы клянёмся ,как и прежде, идти путём ,который завещал нам Великий Виталий
      Мутко и его верные товарищи.
      И учителя.
      *ля.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      leprik12 23 минуты назад

      Вовремя для Зенита вошел

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