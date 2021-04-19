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  • Черчесов – о Суперлиге: «В футбольном сообществе произойдет раскол, от которого не выиграет никто»

Черчесов – о Суперлиге: «В футбольном сообществе произойдет раскол, от которого не выиграет никто»

19 апреля 2021, 18:52
2

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал создание Суперлиги.

«Идея организации турнира с участием сильнейших европейских клубов не является новой. Смысл таких соревнований понятен и привлекателен исключительно для самих клубов-участников. Но возникает слишком много вопросов, решить которые очень непросто, если учитывать интересы всех сторон.

В мировом футболе сложилась четкая система управления: ФИФА, УЕФА, национальные федерации, футбольные клубы. Создание так называемой Суперлиги эту систему может разрушить. Сборных изменения тоже коснутся, ведь топовые клубы практически на сто процентов укомплектованы игроками национальных команд.

Мировую футбольную семью всегда отличало единство и консолидация, и сейчас очень важно сохранить эти принципы. Если же будут предлагаться какие-то изменения в системе проведения соревнований, то вносить их следует исключительно в рамках существующей модели управления под контролем ФИФА и УЕФА.

В противном случае в футбольном сообществе произойдет раскол, от которого не выиграет никто», – сказал Черчесов.

Президент УЕФА: «Суперлига – плевок в лицо любителям футбола. Мы не подозревали, что рядом есть змеи»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1618855275
Ты бы молчал убогий физрук
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Andrew01
1618862334
Нас это не тронет не ссы... будешь и дальше своих протеже в сборную вызывать..
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