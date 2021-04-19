Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент УЕФА: «Суперлига – плевок в лицо любителям футбола. Мы не подозревали, что рядом есть змеи»

Президент УЕФА: «Суперлига – плевок в лицо любителям футбола. Мы не подозревали, что рядом есть змеи»

19 апреля 2021, 17:59
47

Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал клубы, вступившие в Суперлигу.

«Решительно заявляю, что УЕФА и весь футбольный мир объединится против позорного и корыстного поступка, основанного исключительно на жадности.

Это не проект, а чушь. Эта идея – плевок в лицо всем любителям футбола, всему сообществу. Мы не позволим им отнять у нас все. Мы были наивными, не подозревая, что рядом есть змеи.

Лига чемпионов будет продолжаться без этих 12 клубов. Нет разницы, с ними или без. В Европе много хороших клубов», – сказал Чеферин.

Источник: Sky Sports
Чеферин Александер
Комментарии (47)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1618845778
Мда... проигрывать нужно уметь с достоинством....а не так - слёзы, сопли, слюни во все стороны...
Ответить
kachan63
1618846120
Без этих клубов финалы "Бавария" - ПСЖ в ЛЧ на до-о-о-лгие годы!
Ответить
BRO_football
1618848549
Вся Лига чемпионов только на этих суперклубах и держится. Большинство зрителей только на них и приходят посмотреть. И прибыль с телевизионных трансляций, и с рекламы в большинстве на этих клубах и делается. Возникает справедливый вопрос. Так зачем же им делится с каким-то УЕФА? Не хотят эти суперклубы делится прибылью с какими-то колхозными клубами из
Ответить
SaveAS
1618849848
Обосрались УЕФА и ФИФА, без этих команд ЛЧ не кому не нужна, статус лиги чемпионов сразу упадёт (как и просмотры) тут единственный вариант, который может повлиять, это лишить участников "суперлиги" выступать за сборную. Но идея очень хорошая создать такую Лигу, каждый матч будет загляденье. Бавария и ПСЖ думаю все же примут в ней участия ну или воспользуются шансом и будут каждый год между собой делить ЛЧ
Ответить
Старикан
1618850704
Да уж...уефа с фифой конкретно прое.бали время своей реструктуризации.. Теперь походу они уже ни на что повлиять не смогут... и эта ЛЧ, а тем более ЛЕ без топовых клубов не принесет им прибылы от слова СОВСЕМ! Вот они и бесятся!
Ответить
PahaSpartak
1618850993
Сборы со стадионов не главное. Одна только консоль PS деньги качает, трансляции и т.д. Топ 20-30 клубов делают основную кассу, а фифа делит не известно как. Мы точно не узнаем, справедливо , или нет. В карантине нет зрителей на стадионе (это тоже не навсегда), зато все сидят у своих гаджетов дома. Делать не фиг. Я тут еще вижу развитие Китайского футбола и растущую популярность в США. Слишком жирные куски для развития бизнеса, а фифа походу подзажрались. Непонятно, почему наши не поддержали суперлигу, а , понятно, некого отправить-то в супер лигу. Нет такой команды
Ответить
BRO_football
1618857970
О любителях футбола можешь не беспокоится. У них и дальше будет возможность наблюдать за играми любимых команд. Пострадает в первую очередь сам Чеферин и его УЕФА, когда эти клубы перестанут делать взносы и спонсоры убегут из еврокубков вслед за ними.
Ответить
maygli
1618858399
Ну это глупость от злости. Запрещать, не пущать это худшее, что можно придумать. По мне так пусть они себе и там и тут играю , если у них денег и сил на всё хватит. Принимайте эту лигу как турнир на кубок первого канала. Ну вышли они во двор между собой поиграть, почему нельзя?
Ответить
Ловкий Бубен
1618868310
Никогда не испутывал большего омерзения , это действительно плевок, да пусть играют где хотят, но участие в любых соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА должно быть полностью исключено, и это логично , я думаю любители футбола будут отвращены и эти клубы предадутся анафеме , какая мерзость , просто неслыханно, никахиж хемпионатов мира, эгто не для этоймрази, но я вижу усе игроки Манчестер Юнайтед против и не хотят в супер лигу, также игроки Ливерпуля, не бывать этому
Ответить
Hektor 84
1618959134
Вешает лапшу на уши! Плевать тебе на любителей футбола. Так и скажи УЕФА в отсосе. Ваша УЕФА без супер клубов ни кто. Лучше бы на сезона три отменили финансовый фэйр плей в связи с коронавирусом. Для начала хоть что то сделайте для этих самых суперклубов. Во многих странах Европы ограничения на посещения стадионов. Суперклубы лишились одной из главных статей дохода. Их тоже можно понять, клубам нужна прибыль, футболистам зарплата. Многие суперклубы на грани банкротства.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
1
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
7
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
7
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
4
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+