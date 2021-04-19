Президент УЕФА: «Суперлига – плевок в лицо любителям футбола. Мы не подозревали, что рядом есть змеи»

Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал клубы, вступившие в Суперлигу.
«Решительно заявляю, что УЕФА и весь футбольный мир объединится против позорного и корыстного поступка, основанного исключительно на жадности.
Это не проект, а чушь. Эта идея – плевок в лицо всем любителям футбола, всему сообществу. Мы не позволим им отнять у нас все. Мы были наивными, не подозревая, что рядом есть змеи.
Лига чемпионов будет продолжаться без этих 12 клубов. Нет разницы, с ними или без. В Европе много хороших клубов», – сказал Чеферин.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Футболисты, участвующие в Суперлиге, не смогут играть на чемпионатах мира и Европы.
Источник: Sky Sports