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    Президент УЕФА: «Суперлига – плевок в лицо любителям футбола. Мы не подозревали, что рядом есть змеи»

    Президент УЕФА Александр Чеферин раскритиковал клубы, вступившие в Суперлигу.

    «Решительно заявляю, что УЕФА и весь футбольный мир объединится против позорного и корыстного поступка, основанного исключительно на жадности.

    Это не проект, а чушь. Эта идея – плевок в лицо всем любителям футбола, всему сообществу. Мы не позволим им отнять у нас все. Мы были наивными, не подозревая, что рядом есть змеи.

    Лига чемпионов будет продолжаться без этих 12 клубов. Нет разницы, с ними или без. В Европе много хороших клубов», – сказал Чеферин.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +20821

      silver29 18 минут назад

      Маленький вопрос, а когда все богатые клубы разбежатся из УЕФА на что Чеферин жить будет и где призовые будет брать ?

      0
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      Рейтинг: +1015

      Maxi_7 > silver29 16 минут назад

      Что-то да насобирают, ЛЕ же существует как-то на данный момент...

      1
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      Рейтинг: +20821

      silver29 > Maxi_7 12 минут назад

      не скажи там в Суперлиге минута рекламы и спонсоры на футболках покруче будут, а УЕФА будут спонсировать Украина и Болгария, из того что у самих останется. Это типа ЕС только в футболе, ну вот не хотят они с нищебродами делиться.

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      Рейтинг: +1015

      Maxi_7 > silver29 10 минут назад

      Понятное дело, что все деньги будут в суперлиге, потому как это будет новая ЛЧ по-сути. А нынешняя ЛЧ превратится в ЛЕ...
      Но это не проблемы суперлиги и её клубов откуда там будут Чеферин и УЕФА деньги брать и тем более не наша как болельщиков...

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      Рейтинг: +92

      Shamil79 32 минуты назад

      когда-то не было и кубка Конфедераций...но король Саудовской Аравии захотел посмотреть высококлассный футбол прямо у себя на родине......далее вы всё знаете

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      Рейтинг: +530

      kachan63 32 минуты назад

      Без этих клубов финалы "Бавария" - ПСЖ в ЛЧ на до-о-о-лгие годы!

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      Рейтинг: +1015

      Maxi_7 > kachan63 23 минуты назад

      Да не будет никаких финалов ПСЖ - Бавария, неужели они будут сидеть в этой условной лиге Европы, когда все деньги будут в суперлиге.... просто ломаются пока все не устаканится там, а потом тихой сапой подтянутся...

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      Рейтинг: +9063

      alex1951 36 минут назад

      Ну так возьми и оштрафуй....эдак так на сотню мильярдов евриков.....для начала))))

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      Рейтинг: +1015

      Maxi_7 37 минут назад

      Мда... проигрывать нужно уметь с достоинством....а не так - слёзы, сопли, слюни во все стороны...

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      Рейтинг: +10686

      DeStar 43 минуты назад

      псж , как не определившийся, уже чемпион европы 2021?)

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