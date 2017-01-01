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    Слуцкий – о травме Хвичи: «Думаю, задняя поверхность бедра»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с «Уралом» (1:0). Грузинский футболист покинул поле на 32-й минуте.

    – Что с Хвичей? Есть ли подробности? Такое ощущение, что он уже вышел на игру с микроповреждением?

    – Нет, он тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ.

    • Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ после недавнего обновления цен на Transfermarkt.
    • Он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 23 матчах нынешнего сезона РПЛ.

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    Источник: сайт «Рубина»

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