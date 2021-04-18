Слуцкий – о травме Хвичи: «Думаю, задняя поверхность бедра»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о травме полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с «Уралом» (1:0). Грузинский футболист покинул поле на 32-й минуте.

– Что с Хвичей? Есть ли подробности? Такое ощущение, что он уже вышел на игру с микроповреждением?

– Нет, он тренировался в общей группе, никакого повреждения у него не было. Я думаю, что у него травма задней поверхности бедра. Насколько она серьезна и какой степени, уже будет понятно, когда сделаем МРТ.