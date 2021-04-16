«Рубин» планирует купить полузащитника сборной Греции Пелкаса

Атакующий полузащитник турецкого «Фенербахче» Димитриос Пелкас может продолжить карьеру в России. Им интересуется «Рубин», пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на турецкое издание Takvim.

Казанцы готовы выплатить за футболиста 7-10 миллионов евро, но «Фенербахче» просит 15.