«Матч ТВ»: Урунов пропустит матч со «Спартаком»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов не поможет своей команде в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака».
По информации «Матч ТВ», 20-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре Кубка России с «Ахматом» (0:1) неделю назад.
Ожидается, что узбек вернется к тренировкам в общей группе только на следующей неделе.
- «Спартак» примет «Уфу» 18 апреля в 19:00 мск.
- Урунов выступает за башкирский клуб на правах аренды, а его трансфер принадлежит спартаковцам.
Источник: «Матч ТВ»