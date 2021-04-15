«Матч ТВ»: Урунов пропустит матч со «Спартаком»

Полузащитник «Уфы» Остон Урунов не поможет своей команде в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака».

По информации «Матч ТВ», 20-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в игре Кубка России с «Ахматом» (0:1) неделю назад.

Ожидается, что узбек вернется к тренировкам в общей группе только на следующей неделе.