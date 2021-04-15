Судья Егоров: «Не пошел бы на полиграф, оскорбился. Для качественной работы нужно доверие»

Экс-арбитр и бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров высказался о проверке судей на полиграфе.

– Детектор лжи для послематчевой проверки судей – нормально, на ваш взгляд?

– Полиграф применялся, еще когда я был заместителем Андрея Будогосского. Коля Волошин, по-моему, первым прошел, инициатива исходила от департамента безопасности РФС. Многие бизнес-структуры проверяют сотрудников на детекторе.

Но для качественной работы всегда нужно доверие. А если тебя после матча вызывают для дачи показаний, это не совсем доверительно. Нервирует, выбивает почву из-под ног.

Мне могут возразить: один из недавно проверенных арбитров тест не прошел, значит, подозрения оправдались. В футболе крутятся огромные деньги, каждое очко с учетом лигочемпионских премий имеет большую стоимость.

Спорить не стану: руководители вправе применять такой подход. Главное, не выплеснуть с водой ребенка. Нападающий с метра не попал в ворота — теоретически тоже можно не доверять и тащить его на полиграф.

– Другой подход: проверять на детекторе, но не предавать факт огласке, чтобы не подрывать устои.

– Если бы меня в статусе действующего арбитра отправили на полиграф, не пошел бы, честно говорю. Оскорбился бы недоверием. Некоторые сказали бы: «Молодец, бьется за профессию». А другие: «Боится». Тут палка о двух концах. Если есть претензии, согласен, сор из избы выносить ни к чему. Проверили, сделали выводы, приняли меры.

Но вообще без доверия тяжело. Сначала только и слышно было: «VAR, VAR», теперь у всех по нему сомнения. Почему? Недавно сербскому судье дали 15 месяцев тюрьмы за ошибочный пенальти. Можно и так судейство поднимать, наверное.

Арбитров станут считать плохими еще до игры. Матч не начался, а ноутбуки уже дымятся от обвинений. Ошибся – вообще караул.

«Поставил «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать». Судья Егоров – о критике