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  • Судья Егоров: «Не пошел бы на полиграф, оскорбился. Для качественной работы нужно доверие»

Судья Егоров: «Не пошел бы на полиграф, оскорбился. Для качественной работы нужно доверие»

15 апреля 2021, 15:59
4

Экс-арбитр и бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров высказался о проверке судей на полиграфе.

– Детектор лжи для послематчевой проверки судей – нормально, на ваш взгляд?

– Полиграф применялся, еще когда я был заместителем Андрея Будогосского. Коля Волошин, по-моему, первым прошел, инициатива исходила от департамента безопасности РФС. Многие бизнес-структуры проверяют сотрудников на детекторе.

Но для качественной работы всегда нужно доверие. А если тебя после матча вызывают для дачи показаний, это не совсем доверительно. Нервирует, выбивает почву из-под ног.

Мне могут возразить: один из недавно проверенных арбитров тест не прошел, значит, подозрения оправдались. В футболе крутятся огромные деньги, каждое очко с учетом лигочемпионских премий имеет большую стоимость.

Спорить не стану: руководители вправе применять такой подход. Главное, не выплеснуть с водой ребенка. Нападающий с метра не попал в ворота — теоретически тоже можно не доверять и тащить его на полиграф.

– Другой подход: проверять на детекторе, но не предавать факт огласке, чтобы не подрывать устои.

– Если бы меня в статусе действующего арбитра отправили на полиграф, не пошел бы, честно говорю. Оскорбился бы недоверием. Некоторые сказали бы: «Молодец, бьется за профессию». А другие: «Боится». Тут палка о двух концах. Если есть претензии, согласен, сор из избы выносить ни к чему. Проверили, сделали выводы, приняли меры.

Но вообще без доверия тяжело. Сначала только и слышно было: «VAR, VAR», теперь у всех по нему сомнения. Почему? Недавно сербскому судье дали 15 месяцев тюрьмы за ошибочный пенальти. Можно и так судейство поднимать, наверное.

Арбитров станут считать плохими еще до игры. Матч не начался, а ноутбуки уже дымятся от обвинений. Ошибся – вообще караул.

«Поставил «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать». Судья Егоров – о критике

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (4)
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portero
1618500342
На самом деле ошибиться может каждый судья и необязательно умышленно ... Мы же все хорошо разбираемся в вужих специальнастях лучше профи, а когла в нашу лезут с советами то очень недовольны... С ВАРом надо больше показывать повторов в прямом эфире, будет понятнее и вводить право требовать просмотра у команд раз за игру и то будет хорошо.
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paracetamol
1618508669
Нашему какому свистуну дали бы 15 месяцев тюряги, это было бы здорово! Гинер сразу бы прогорел. И куда смотрит Следственный комитет?
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maygli
1618510238
Если судья чист ему пофиг полиграф, а если нет, начинаются рассуждения о доверии, недоверии, гордости и обидах. Это мне напоминает анекдот про Петьку и Чапаева.
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Deleted user
1618536069
­­В­ы­­л­­о­ж­и­­­л­­­а­­ ­ф­­­о­­­т­­­о­ ­­с­­в­­о­­­е­­й­­­ ­­­ю­­­н­о­й­­ ­­в­­л­­­а­­ж­­н­­о­­­й­­ ­п­и­з­­­д­е­­н­­к­и­­,­­ ­­з­­­а­ц­­­е­­н­­­и­те ­­­-­­ ­­­W­­W­­­W­­­.­­­R­U­­­1­­­7­­.­C­L­­­U­­­B
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