Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Сербский арбитр получил 15 месяцев тюрьмы за предвзятое судейство. Он отстранен от футбола на 10 лет

    Суд города Нови-Сад приговорил сербского арбитра Срджана Обрадовича к 15 месяцам лишения свободы из-за предвзятого судейства в матче чемпионата Сербии между «Спартаком» из Суботицы и «Радничками» из Ниша (2:0) в мае 2018 года.

    По мнению суда, арбитр допустил несколько грубых ошибок – в частности, назначил пенальти в ворота «Радничков» якобы за игру рукой. Управление по борьбе с коррупцией расценило действия Обрадовича как злоупотребление полномочиями.

    Помимо тюремного заключения арбитр получил 10 лет запрета а осуществление любой футбольной деятельности.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: N1

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8287

      NewLife 6 минут назад

      РФС, срочно начинайте обмен опытом с сербами.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84048
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru