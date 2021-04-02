Сербский арбитр получил 15 месяцев тюрьмы за предвзятое судейство. Он отстранен от футбола на 10 лет

Суд города Нови-Сад приговорил сербского арбитра Срджана Обрадовича к 15 месяцам лишения свободы из-за предвзятого судейства в матче чемпионата Сербии между «Спартаком» из Суботицы и «Радничками» из Ниша (2:0) в мае 2018 года.

По мнению суда, арбитр допустил несколько грубых ошибок – в частности, назначил пенальти в ворота «Радничков» якобы за игру рукой. Управление по борьбе с коррупцией расценило действия Обрадовича как злоупотребление полномочиями.

Помимо тюремного заключения арбитр получил 10 лет запрета на осуществление любой футбольной деятельности.