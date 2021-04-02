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  • Сербский арбитр получил 15 месяцев тюрьмы за предвзятое судейство. Он отстранен от футбола на 10 лет

Сербский арбитр получил 15 месяцев тюрьмы за предвзятое судейство. Он отстранен от футбола на 10 лет

2 апреля 2021, 11:25
16

Суд города Нови-Сад приговорил сербского арбитра Срджана Обрадовича к 15 месяцам лишения свободы из-за предвзятого судейства в матче чемпионата Сербии между «Спартаком» из Суботицы и «Радничками» из Ниша (2:0) в мае 2018 года.

По мнению суда, арбитр допустил несколько грубых ошибок – в частности, назначил пенальти в ворота «Радничков» якобы за игру рукой. Управление по борьбе с коррупцией расценило действия Обрадовича как злоупотребление полномочиями.

Помимо тюремного заключения арбитр получил 10 лет запрета на осуществление любой футбольной деятельности.

Источник: N1
Европа
Комментарии (16)
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NewLife
1617352756
РФС, срочно начинайте обмен опытом с сербами.
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plehanov6
1617353684
Вот бы нам, такие-же законы!!! По другому, с этими самовлюбленными " божками", видимо не справиться!!!
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Из Твери Леха
1617354319
смортите-ка, и в Сербии судей в пользу спартака покупают.
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Retiremen_VMF
1617354728
За ошибочное назначение пенальти 15 месяцев в тюрьмы. И все расно свистят же. Жажда наживы бесконечна.
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jet andy
1617357906
А у нас пьяный полицай хотел изнасиловать школьницу и прострелил ей ногу из пневматики - гуляй 3 годика условно, а потом возвращайся в структуру.
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paracetamol
1617363092
В Суботице тоже свини есть судей покупают, сцуки, не хуже наших!
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АЛЕКС 58
1617367456
Пора и у нас вводить!
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Andrew01
1617379631
Казарцева в Сербию надо отправить)))))))))))))
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