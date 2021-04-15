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  • «Поставил «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать». Судья Егоров – о критике

«Поставил «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать». Судья Егоров – о критике

15 апреля 2021, 13:23
4

Экс-арбитр и бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров рассказал о критике в свой адрес после пенальти в ворота «Зенита».

– Евгений Гинер сказал: пока вы не уволитесь или не застрелитесь, не окрепнет чемпионат России. Вы уволились. Окреп?

– Евгения Ленноровича надо спросить. В другом интервью, про Станислава Черчесова, он высказался иначе: «Считаю, что руководитель – неважно, клуба или сборной – не вправе оскорблять человека, который не может ему ответить».

В моем понимании, первое высказывание – недопустимая вещь. У меня есть семья, мать. Представляете, каково ей слышать такое? Даже не стану отзеркаливать ситуацию, пусть сказанное останется на его совести. Желаю здоровья и всего доброго.

Просто есть то, что человек не имеет право говорить ни в каком состоянии. Гинер и покойного Валентина Козьмича нехорошо затрагивал, критикуя сына, но Лидия Гавриловна тогда сильно ответила.

Понимаю страсти и эмоции болельщиков. Поставил, помню, «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сыну было лет 12-13, звонил всю ночь: «Пап, у тебя все нормально? Не вздумай с собой ничего сделать».

Удар по детской психике, хотя ребенок вообще ни при чем. Есть регламентированные наказания, в случае ошибки я должен их понести, вот и всe. Православный – стреляться не собираюсь.

  • Егоров сейчас занимает должность начальника команды в «Факеле».
  • Чемпионат России он судил с 2001 по 2012 год (159 матчей).
  • Сын Егорова Егор также стал судьей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Егоров Александр
Комментарии (4)
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paracetamol
1618508867
Бабло пересилило, но стреляться не стал.
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maygli
1618512876
Какая страшная профессия, ай яй яй. Однако сынку своему дорожку туда проложил и теплое место устроил. Значит не испугался сынок, понял где, (а папа подсказал как) можно бабла не хило слупить и пошёл по стопам отца.
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Deleted user
1618536103
­­­В­­ы­­­л­­о­­­ж­и­л­а­ ­­­ф­о­­т­о­­­ ­­­с­в­­­о­е­­­й­­ ­­ю­­­н­­­о­­­й­­ ­в­­­л­­а­­­ж­­­н­­­о­й­­­ ­п­­­и­­­з­­­д­е­н­к­­­и­­­,­­­ ­­з­а­­ц­­е­­н­­­и­­те ­-­­ ­W­­­W­­­W­.­­­R­­­U­­­1­­­7­.­­C­L­U­B
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