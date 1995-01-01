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    «Поставил «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать». Судья Егоров – о критике

    Экс-арбитр и бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров рассказал о критике в свой адрес после пенальти в ворота «Зенита».

    – Евгений Гинер сказал: пока вы не уволитесь или не застрелитесь, не окрепнет чемпионат России. Вы уволились. Окреп?

    – Евгения Ленноровича надо спросить. В другом интервью, про Станислава Черчесова, он высказался иначе: «Считаю, что руководитель – неважно, клуба или сборной – не вправе оскорблять человека, который не может ему ответить».

    В моем понимании, первое высказывание – недопустимая вещь. У меня есть семья, мать. Представляете, каково ей слышать такое? Даже не стану отзеркаливать ситуацию, пусть сказанное останется на его совести. Желаю здоровья и всего доброго.

    Просто есть то, что человек не имеет право говорить ни в каком состоянии. Гинер и покойного Валентина Козьмича нехорошо затрагивал, критикуя сына, но Лидия Гавриловна тогда сильно ответила.

    Понимаю страсти и эмоции болельщиков. Поставил, помню, «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сыну было лет 12-13, звонил всю ночь: «Пап, у тебя все нормально? Не вздумай с собой ничего сделать».

    Удар по детской психике, хотя ребенок вообще ни при чем. Есть регламентированные наказания, в случае ошибки я должен их понести, вот и всe. Православный – стреляться не собираюсь.

    • Егоров сейчас занимает должность начальника команды в «Факеле».
    • Чемпионат России он судил с 2001 по 2012 год (159 матчей).
    • Сын Егорова Егор также стал судьей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: -368

      Спартач80 1 час назад

      Быдлокссоска звонила полюбас,которая дворником работает в Рос космос,да не вырос.

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