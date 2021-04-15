«Поставил «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать». Судья Егоров – о критике

Экс-арбитр и бывший глава департамента судейства РФС Александр Егоров рассказал о критике в свой адрес после пенальти в ворота «Зенита».

– Евгений Гинер сказал: пока вы не уволитесь или не застрелитесь, не окрепнет чемпионат России. Вы уволились. Окреп?

– Евгения Ленноровича надо спросить. В другом интервью, про Станислава Черчесова, он высказался иначе: «Считаю, что руководитель – неважно, клуба или сборной – не вправе оскорблять человека, который не может ему ответить».

В моем понимании, первое высказывание – недопустимая вещь. У меня есть семья, мать. Представляете, каково ей слышать такое? Даже не стану отзеркаливать ситуацию, пусть сказанное останется на его совести. Желаю здоровья и всего доброго.

Просто есть то, что человек не имеет право говорить ни в каком состоянии. Гинер и покойного Валентина Козьмича нехорошо затрагивал, критикуя сына, но Лидия Гавриловна тогда сильно ответила.

Понимаю страсти и эмоции болельщиков. Поставил, помню, «Зениту» пенальти на 85-й. Интернет взорвался: убить, повесить, вырезать. Сыну было лет 12-13, звонил всю ночь: «Пап, у тебя все нормально? Не вздумай с собой ничего сделать».

Удар по детской психике, хотя ребенок вообще ни при чем. Есть регламентированные наказания, в случае ошибки я должен их понести, вот и всe. Православный – стреляться не собираюсь.