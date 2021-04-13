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  • КДК оштрафовал «Зенит» на 200 тысяч рублей за Кельтский крест на трибунах

КДК оштрафовал «Зенит» на 200 тысяч рублей за Кельтский крест на трибунах

13 апреля 2021, 19:42
19

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал наказании, которое понесет «Зенит» за демонстрацию фанатами неонацистской символики на матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1)

«На трибуне «Зенита» был Кельтский крест и свастика коловрат. За публичную демонстрацию нацистской символики клуб оштрафован на 200 тыс. рублей», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (19)
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vladimir-7
1618332416
Во РФС бабла со штрафов настриг, что за все майские праздники их не пропьют
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серега кашин
1618333140
по окончании сезона кдк бабла поделят немерено
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ilichkadr
1618335030
На месте Зенита я бы послал КДК РФС подальше вместе с FARE.
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aubergine
1618339413
Мне вот интересно. Если бы символом неонацистов стал бы котёнок, то во всей Европе и РФ запретили бы публиковать фото котиков?? Ну кельтский крест, ну и чего? Может они гордятся своими кельтскими корнями? Всякое бывает. Тот же самый свастон по всей Европе (и не только) всеми подряд использовался. В России на полотенцах ещё в начале 20-го века свастики вышивали бабушки. А теперь из-за одного поехавшего кукухой австрийского художника куча символов разных попали под запрет. Хрень какая-то.
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Владислав Vlad
1618347175
Не болельщик Зенита. Но как можно наказать за то, что не является тем??? Кельтский крест - это кельтский крест. Коловрат - это Коловрат. Нацистский знак - это нацистский знак. Разве символ нацизма кельтский крест или коловрат? Ну, тогда уберите со всех знаков "Не влезай, убьёт" молнию. Она тоже часть символики "СС". ))) Можно ещё запретить перекрёстки, т.к. они напоминают знаки на танках нацистов.)
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maygli
1618347567
Идиотизм у чинуш, больше нечего сказать.
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mikhailnic
1618349916
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Hektor 84
1618353829
Кдк отвлекает внимание от матча Локо- Спартак? Или керней маяться? Дурь какая то с символами. При чем здесь нацисты и кельтский крест?
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Benifacto
1618375056
а коловрат это неонацистской символика?это чтоже люди до потопа были нациками?
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Benifacto
1618376226
Артур Григорьянц....та расскажи нам......как воровать и не сидеть......ваш КДК себя так дискредитировал что я это прочитал как анегдот.....обязательно таки прикалю его своей жёне Фиме....я просто непойму....или это вы по дну стучите?
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