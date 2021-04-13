КДК оштрафовал «Зенит» на 200 тысяч рублей за Кельтский крест на трибунах

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал наказании, которое понесет «Зенит» за демонстрацию фанатами неонацистской символики на матче 25-го тура РПЛ с «Сочи» (2:1)

«На трибуне «Зенита» был Кельтский крест и свастика коловрат. За публичную демонстрацию нацистской символики клуб оштрафован на 200 тыс. рублей», – цитирует Григорьянца «Чемпионат».