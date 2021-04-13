«Наказание можно назвать справедливым». «Спартак» – о штрафе 500 тысяч и матче без зрителей условно

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал наказание московского клуба за расизм фанатов в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

КДК наказал «Спартак» матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.

«Мы рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это очень важно. Мы продолжаем утверждать, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе по недопущению вообще какой-либо дискриминации. И на стадионе, и за его пределами.

Свидетельства этой работы были представлены на КДК. Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым.

Есть ли рычаг, как прекратить эту эпопею с Гилерме? Работа ведeтся, но надо сказать, что ответственность лежит на обеих сторонах. В том числе на вратаре «Локомотива».

Конечное, никакое поведение игрока не может оправдать расистские выкрики. Но в последних случаях массового скандирования не было. Клуб работает с болельщиками, сами они на трибунах стараются не допустить оскорблений.

Мы можем быть недовольны, болельщики, но, исходя из санкций, члены КДК этим тоже оказались недовольны. Нарушение морально-этических норм воспринимается всеми примерно одинаково», – цитирует Фетисова «Чемпионат».