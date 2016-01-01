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    «Наказание можно назвать справедливым». «Спартак» – о штрафе 500 тысяч и матче без зрителей условно

    Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал наказание московского клуба за расизм фанатов в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

    КДК наказал «Спартак» матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.

    «Мы рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это очень важно. Мы продолжаем утверждать, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе по недопущению вообще какой-либо дискриминации. И на стадионе, и за его пределами.

    Свидетельства этой работы были представлены на КДК. Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым.

    Есть ли рычаг, как прекратить эту эпопею с Гилерме? Работа ведeтся, но надо сказать, что ответственность лежит на обеих сторонах. В том числе на вратаре «Локомотива».

    Конечное, никакое поведение игрока не может оправдать расистские выкрики. Но в последних случаях массового скандирования не было. Клуб работает с болельщиками, сами они на трибунах стараются не допустить оскорблений.

    Мы можем быть недовольны, болельщики, но, исходя из санкций, члены КДК этим тоже оказались недовольны. Нарушение морально-этических норм воспринимается всеми примерно одинаково», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

    • Следующий матч у «Спартака» – против «Уфы».
    • Самого Гилерме дисквалифицировали на две игры РПЛ.
    • «Спартак» обвинял голкипера в провоцировании болельщиков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18273

      slavutiq70 6 минут назад

      А я за то что бы вычисляли конкретных людей и их наказывали сейчас видеотехника позволяет это делать,,,ведь если вы пришли к примеру в театр и устроили там бучу ведь накажут вас а не театр,,,

      0
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      Рейтинг: +6002

      серега кашин 45 минут назад

      вычислять надо тех зачинщиков и на них вешать все штрафы которые выписывают клубам

      1
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      Рейтинг: +8584

      NewLife 1 час назад

      Будет на что премии в рфс выписывать.

      0
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      Рейтинг: +18273

      slavutiq70 > NewLife 5 минут назад

      А у РФС это любимое дело штрафы после каждого тура,,,стригут бабло хлопцы,,,

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