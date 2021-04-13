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  • «Наказание можно назвать справедливым». «Спартак» – о штрафе 500 тысяч и матче без зрителей условно

«Наказание можно назвать справедливым». «Спартак» – о штрафе 500 тысяч и матче без зрителей условно

13 апреля 2021, 19:25
6

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал наказание московского клуба за расизм фанатов в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

КДК наказал «Спартак» матчем без зрителей условно и штрафом 500 тысяч рублей.

«Мы рады, что разные, по сути, моменты не увязали друг с другом. Это очень важно. Мы продолжаем утверждать, что клуб проводит работу с болельщиками, в том числе по недопущению вообще какой-либо дискриминации. И на стадионе, и за его пределами.

Свидетельства этой работы были представлены на КДК. Мы понесли наказание, его можно назвать справедливым.

Есть ли рычаг, как прекратить эту эпопею с Гилерме? Работа ведeтся, но надо сказать, что ответственность лежит на обеих сторонах. В том числе на вратаре «Локомотива».

Конечное, никакое поведение игрока не может оправдать расистские выкрики. Но в последних случаях массового скандирования не было. Клуб работает с болельщиками, сами они на трибунах стараются не допустить оскорблений.

Мы можем быть недовольны, болельщики, но, исходя из санкций, члены КДК этим тоже оказались недовольны. Нарушение морально-этических норм воспринимается всеми примерно одинаково», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

  • Следующий матч у «Спартака» – против «Уфы».
  • Самого Гилерме дисквалифицировали на две игры РПЛ.
  • «Спартак» обвинял голкипера в провоцировании болельщиков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Гилерме
Комментарии (6)
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NewLife
1618331870
Будет на что премии в рфс выписывать.
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серега кашин
1618333204
вычислять надо тех зачинщиков и на них вешать все штрафы которые выписывают клубам
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slavа0508
1618335571
А я за то что бы вычисляли конкретных людей и их наказывали сейчас видеотехника позволяет это делать,,,ведь если вы пришли к примеру в театр и устроили там бучу ведь накажут вас а не театр,,,
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sined1951
1618395391
Не надо особо возмущаться, пора привыкнуть. Таким образом руководство Спартака добилось ослабления явного конкурента на 2-е место в чемпионате.Дисквалификация Гилерме конечно снизит игровой потенциал Локо. КДК явно играет на стороне Спартака. Гилерми дисквалифицирован, зато тысячи спартаковских скотов будут материться на стадионах.
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zigbert
1618421922
К сожалению есть еще такие болельщики, которые не в ладах с нормами морали.
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