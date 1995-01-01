Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ

Вратарь «Локомотива» Гилерме не поможет своей команде в двух ближайших матчах чемпионата России.

35-летний футболист пропустит игры с «Ростовом» (17 апреля) и «Тамбовом» (24 апреля) из-за дисквалификации.

Голкипера наказали по итогам матча «Локомотив» – «Спартак», во время которого он провоцировал болельщиков.