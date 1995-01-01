Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ

В игре с Тамбовом и юниор нападающий в воротах справится, а вот с Ростовом может быть тяжело.
И Гиля как раз разыгрался.
Прос... да подос...
Вратарь «Локомотива» Гилерме не поможет своей команде в двух ближайших матчах чемпионата России.
35-летний футболист пропустит игры с «Ростовом» (17 апреля) и «Тамбовом» (24 апреля) из-за дисквалификации.
Голкипера наказали по итогам матча «Локомотив» – «Спартак», во время которого он провоцировал болельщиков.
- В текущем сезоне Гилерме пропустил 34 гола в 31 встрече.
- «Локомотив» идет на третьем месте в таблице РПЛ.