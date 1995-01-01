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    Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ

    Вратарь «Локомотива» Гилерме не поможет своей команде в двух ближайших матчах чемпионата России.

    35-летний футболист пропустит игры с «Ростовом» (17 апреля) и «Тамбовом» (24 апреля) из-за дисквалификации.

    Голкипера наказали по итогам матча «Локомотив» – «Спартак», во время которого он провоцировал болельщиков.

    • В текущем сезоне Гилерме пропустил 34 гола в 31 встрече.
    • «Локомотив» идет на третьем месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1574

      фанат джигурды 4 минуты назад

      В игре с Тамбовом и юниор нападающий в воротах справится, а вот с Ростовом может быть тяжело.

      И Гиля как раз разыгрался.
      Прос... да подос...

      0
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      Рейтинг: +20563

      silver29 5 минут назад

      ха, блохастые напялят на ближайший матч майки "мы, Гилерме"

      0
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      Рейтинг: +954

      wobaekat 9 минут назад

      Из серии "Нет н*гр*в - нет расизма" и "Радуга провоцирует людей становиться геями"

      0
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      Рейтинг: +597

      ab15488 16 минут назад

      Ну чтоб по чесноку, то и Спартак 2 матча без фанатского сектора. Обычные болельщики пускай приходят

      0
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      Рейтинг: +4373

      sochi-2013 21 минуту назад

      Стукачки-обиженки!

      1
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      Рейтинг: +10543

      paracetamol 36 минут назад

      Все-таки свиням удалось подгадить локам. Не мытьем, так катаньем! Когда свиней выгонят из РПЛ, надоели Эти постоянные склоки!

      2
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      Рейтинг: +7254

      KPCCSPB > paracetamol 30 минут назад

      Да эти петушки только и могут слезами что-то добиться, прут им в жопы.

      2
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      Рейтинг: +6419

      "supermax" 43 минуты назад

      интересно какой жест покажет теперь Гилерме

      2
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      Рейтинг: +6419

      "supermax" 1 час назад

      Это все расисты...

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