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  • «Спартак» наказан матчем без зрителей условно и штрафом за расизм фанатов в адрес Гилерме

«Спартак» наказан матчем без зрителей условно и штрафом за расизм фанатов в адрес Гилерме

13 апреля 2021, 18:44
16

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, какие санкции введены в отношении «Спартака» за расистские кричалки фанатов в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

«Было скандирование болельщиками «Спартака» по расовой принадлежности, цвету кожи в отношении Гилерме. Это не первый случай.

Штраф «Спартаку» 500 тысяч и обязать провести один домашний матч без зрителей условно, испытательный срок до конца сезона-2021/22», – сказал Григорьянц.

  • Следующий матч у «Спартака» – против «Уфы».
  • Самого Гилерме дисквалифицировали на две игры РПЛ.
  • «Спартак» обвинял голкипера в провоцировании болельщиков.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Гилерме
Комментарии (16)
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фанат джигурды
1618330205
Молодцы!!! Всех наказали. Д это Джек Пот!!! /бурные аплодисменты, закадровое улюлюканье/
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kvm
1618330689
чего хоть кричали? про обезьяну небось...
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vladimir-7
1618333382
Получается Федун сам себе наказание выпросил у РФС. Вот (Ч)удак.
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Вомбат
1618334171
Как я и предсказывал, гора родила мышь. Одним один матч без зрителей, да и то условно, другому два матча пропустить (пусть отдохнет, а то скоро Евро), судей погладить по головке, и дело сделано. Граждане довольные расходятся по домам, как говорил еще Остап Бендер. В этом плане у нас ничего не меняется!
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vladimir-7
1618334498
Всё теперь, после заявлений спартака, судьи будут назначать пенальти, даже тогда, когда Соболев или Промеж упадут в центре поля от ветра.
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АХ
1618335138
Накажите кдк за расизм в адрес нашего футбола. VAR ввели, и тут умудряются всё опошлить своей некомпетентностью. Локо зря радуются, в ближайших турах их судьи также возымеют. Но зато Спартаку дадут разобраться с армейцами. Потому что Зенит чемпион
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Владислав Vlad
1618343169
Было скандирование болельщиками «Спартака» по расовой принадлежности, цвету кожи в отношении Гилерме. Кто то понимает о чём речь? Неужели Гилерме назвали белым?
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mikhailnic
1618349898
Мнoго жeнщин хoтят сeкaсa на одну нoчь. Все они собраны на одном сайте и ждут члeeнa для жосткого тpаxxа. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ------- https://u-rl.ru/xGmLs
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alp
1618399160
ну что ж.. если локо потеряет очки в ближайших двух матчах, и спам займет место выше локомотива, то,, можно будет утверждать, что спартак утопил своего конкурента в кабинетной борьбе.
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De_Frenki
1618402679
Условно) Так они и дальше будут оскорблять футболистов безнаказанно
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