«Спартак» наказан матчем без зрителей условно и штрафом за расизм фанатов в адрес Гилерме

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, какие санкции введены в отношении «Спартака» за расистские кричалки фанатов в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

«Было скандирование болельщиками «Спартака» по расовой принадлежности, цвету кожи в отношении Гилерме. Это не первый случай.

Штраф «Спартаку» 500 тысяч и обязать провести один домашний матч без зрителей условно, испытательный срок до конца сезона-2021/22», – сказал Григорьянц.