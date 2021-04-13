«Спартак» наказан матчем без зрителей условно и штрафом за расизм фанатов в адрес Гилерме

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, какие санкции введены в отношении «Спартака» за расистские кричалки фанатов в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.
«Было скандирование болельщиками «Спартака» по расовой принадлежности, цвету кожи в отношении Гилерме. Это не первый случай.
Штраф «Спартаку» 500 тысяч и обязать провести один домашний матч без зрителей условно, испытательный срок до конца сезона-2021/22», – сказал Григорьянц.
- Следующий матч у «Спартака» – против «Уфы».
- Самого Гилерме дисквалифицировали на две игры РПЛ.
- «Спартак» обвинял голкипера в провоцировании болельщиков.
Источник: «Р-Спорт»