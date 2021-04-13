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    «Спартак» наказан матчем без зрителей условно и штрафом за расизм фанатов в адрес Гилерме

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, какие санкции введены в отношении «Спартака» за расистские кричалки фанатов в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

    «Было скандирование болельщиками «Спартака» по расовой принадлежности, цвету кожи в отношении Гилерме. Это не первый случай.

    Штраф «Спартаку» 500 тысяч и обязать провести один домашний матч без зрителей условно, испытательный срок до конца сезона-2021/22», – сказал Григорьянц.

    • Следующий матч у «Спартака» – против «Уфы».
    • Самого Гилерме дисквалифицировали на две игры РПЛ.
    • «Спартак» обвинял голкипера в провоцировании болельщиков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +176

      АХ 13 минут назад

      Накажите кдк за расизм в адрес нашего футбола.
      VAR ввели, и тут умудряются всё опошлить своей некомпетентностью.
      Локо зря радуются, в ближайших турах их судьи также возымеют. Но зато Спартаку дадут разобраться с армейцами.
      Потому что Зенит чемпион

      0
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      Рейтинг: +16904

      vladimir-7 24 минуты назад

      Всё теперь, после заявлений спартака, судьи будут назначать пенальти,
      даже тогда, когда Соболев или Промеж упадут в центре поля от ветра.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8122

      Вомбат 29 минут назад

      Как я и предсказывал, гора родила мышь. Одним один матч без зрителей, да и то условно, другому два матча пропустить (пусть отдохнет, а то скоро Евро), судей погладить по головке, и дело сделано. Граждане довольные расходятся по домам, как говорил еще Остап Бендер. В этом плане у нас ничего не меняется!

      1
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      Рейтинг: +7265

      KPCCSPB 34 минуты назад

      Обоссанцы сриптаковские, ослабили прямого конкурента, наверное рады, тёлки розовые.

      0
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      Рейтинг: +16904

      vladimir-7 42 минуты назад

      Получается Федун сам себе наказание выпросил у РФС. Вот (Ч)удак.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4404

      Павелий > vladimir-7 25 минут назад

      В отличие от Газпрома, он играет в открытую. Не ссыт!

      1
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      Рейтинг: +16904

      vladimir-7 > Павелий 2 минуты назад

      До поры до времени не ссал, но не ожидал такого и
      наверно теперь зассал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3023

      neim 1 час назад

      За расизм и всего лишь один матч условно ? А Гильерме так сразу два реальных матча дисквалификации. А логика здесь есть ?

      7
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      ...
      Рейтинг: +1577

      фанат джигурды > neim 1 час назад

      Меня тошнит от вашей логики
      Меня тошнит от вашей логики
      Кто ищет смысл-пусть глядит на небеса
      В свои глаза. /Е.Летов/

      Если как-то так...

      0
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      Рейтинг: +1576

      kvm 1 час назад

      чего хоть кричали? про обезьяну небось...

      0
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      Рейтинг: +1577

      фанат джигурды 1 час назад

      Молодцы!!!

      Всех наказали.

      Д это Джек Пот!!!
      /бурные аплодисменты, закадровое улюлюканье/

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