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  • «Локомотив»: «Фетисов вместо осуждения дискриминации Гилерме оправдывает расизм»

«Локомотив»: «Фетисов вместо осуждения дискриминации Гилерме оправдывает расизм»

13 апреля 2021, 12:16
18

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал высказывание директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова по ситуации с расизмом в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

Ранее Фетисов сообщил о наличии видеозаписи, на которой Гилерме провоцирует болельщиков «Спартака».

«Мы в футбольном клубе «Локомотив» удивлены высказываниями одного из руководителей ФК «Спартак». По сути, апеллируя к тому, что Гильерме якобы провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, к чему в современном мире нет оправдания.

Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как «Спартак», вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму», – цитирует Бедаева Sport24.

  • КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
  • Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
  • «Локомотив» победил «Спартак» – 2:0.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

FARE: «Гилерме сравнивают с обезьяной. «Спартак» пять лет получал слишком мягкие санкции»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Гилерме
Комментарии (18)
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Дядя Серёжа
1618308975
Чёрный ты, розовый, голубой, ах да - белый - даже на эмоциях непозволительно в адрес болельщиков никаких провокационных действий.
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derrik2000
1618309511
Виноваты обе стороны: и ДИБИЛЫ с фанатского сектора, которые, убеждён, провоцировали маринада, и сам Гильерме, который, всё таки более привыкший к оскорблениям (давно уже играет нна профессиональном уровне), вульгарно ответил на провокации. А ДИБИЛАМ из руководства клубов, которые искусственно раздувают эту историю, просто нужно своё бабло отрабатывать.
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Вомбат
1618310351
Объясните мне о каком расизме идет речь, если Гилерме такой же белый, как оскорбляющие его фанаты?
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"supermax"
1618310762
как надоели эти расисты...и те КТО якобы кого-то угнетает...и те КОГО якобы угнетают....дебилизм еп вашу мать..в цивилизованном казалось мире живем
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maygli
1618311968
Интересно, что сам Гилерме к этой ситуации ровно дышит, но около стоящие организации раздувают и раздувают.
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Кинстифа
1618312554
Как же вы достали уже со своей дискриминацией!!!! Обиженки куевы...
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JTherry
1618312968
вот пусть Бездарев и падает перед Гилей на колени... лучше пусть этот "дискриминатор" ответит, кто провокации с дракой затеял, посадив болел Спартака на трибуну к болелам Локо? разве не принимающая сторона ответственна за нормальное проведение соревнований?
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Nesterenko
1618314370
И что в этом видео криминального?? Попил воды и кинул бутылку в горизонтальном направлении в сторону газона, в каких нахрен фанатах он кинул бутылку? Сами орут маты, а потом ноуются что их якобы обижают. Дебилы и уроды, других слов про таких идиотов нет.
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paracetamol
1618314908
Не умеют хрюшки проигрывать. Когда Зенит им всыпал, тоже ныли на всю Европу!
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Владислав Vlad
1618345058
Так. А почему это на должность директора по коммуникациям "Локомотива" назначен белый, а не афроамериканец? Это расизм. Уже и Анна Каренина афроамериканка, а Локомотив до сих пор проявляет расизм по отношению к темнокожим "братьям" из Зимбабве, которые тоже хотят быть директором по коммуникациям в "Локомотиве".
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