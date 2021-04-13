«Локомотив»: «Фетисов вместо осуждения дискриминации Гилерме оправдывает расизм»

Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал высказывание директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова по ситуации с расизмом в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

Ранее Фетисов сообщил о наличии видеозаписи, на которой Гилерме провоцирует болельщиков «Спартака».

«Мы в футбольном клубе «Локомотив» удивлены высказываниями одного из руководителей ФК «Спартак». По сути, апеллируя к тому, что Гильерме якобы провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, к чему в современном мире нет оправдания.

Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как «Спартак», вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму», – цитирует Бедаева Sport24.

КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.

Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.

«Локомотив» победил «Спартак» – 2:0.

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