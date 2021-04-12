«Локомотив»: «Фетисов вместо осуждения дискриминации Гилерме оправдывает расизм»

как надоели эти расисты...и те КТО якобы кого-то угнетает...и те КОГО якобы угнетают....дебилизм еп вашу мать..в цивилизованном казалось мире живем
Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал высказывание директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова по ситуации с расизмом в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
Ранее Фетисов сообщил о наличии видеозаписи, на которой Гилерме провоцирует болельщиков «Спартака».
«Мы в футбольном клубе «Локомотив» удивлены высказываниями одного из руководителей ФК «Спартак». По сути, апеллируя к тому, что Гильерме якобы провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, к чему в современном мире нет оправдания.
Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как «Спартак», вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму», – цитирует Бедаева Sport24.
- КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
- Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
- «Локомотив» победил «Спартак» – 2:0.
«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарeм сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP— Supporters Group News (@SupportersNews) April 12, 2021
FARE: «Гилерме сравнивают с обезьяной. «Спартак» пять лет получал слишком мягкие санкции»