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    «Локомотив»: «Фетисов вместо осуждения дискриминации Гилерме оправдывает расизм»

    Директор по коммуникациям «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал высказывание директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова по ситуации с расизмом в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

    Ранее Фетисов сообщил о наличии видеозаписи, на которой Гилерме провоцирует болельщиков «Спартака».

    «Мы в футбольном клубе «Локомотив» удивлены высказываниями одного из руководителей ФК «Спартак». По сути, апеллируя к тому, что Гильерме якобы провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, к чему в современном мире нет оправдания.

    Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как «Спартак», вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму», – цитирует Бедаева Sport24.

    • КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
    • Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии10
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      Рейтинг: +6391

      "supermax" 11 минут назад

      как надоели эти расисты...и те КТО якобы кого-то угнетает...и те КОГО якобы угнетают....дебилизм еп вашу мать..в цивилизованном казалось мире живем

      1
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      Рейтинг: +8116

      Вомбат 18 минут назад

      Объясните мне о каком расизме идет речь, если Гилерме такой же белый, как оскорбляющие его фанаты?

      0
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      Рейтинг: +14781

      derrik2000 32 минуты назад

      Виноваты обе стороны: и ДИБИЛЫ с фанатского сектора, которые, убеждён, провоцировали маринада, и сам Гильерме, который, всё таки более привыкший к оскорблениям (давно уже играет нна профессиональном уровне), вульгарно ответил на провокации.
      А ДИБИЛАМ из руководства клубов, которые искусственно раздувают эту историю, просто нужно своё бабло отрабатывать.

      1
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      Рейтинг: +4529

      Дядя Серёжа 41 минуту назад

      Чёрный ты, розовый, голубой, ах да - белый - даже на эмоциях непозволительно в адрес болельщиков никаких провокационных действий.

      1
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      Рейтинг: +19890

      bset 57 минут назад

      Человек миллионы зарабатывает. После матча уедет в крутую квартиру на крутой машине. И вот именно он, а не стадо, провоцирует. Хорошо придумали. Ещё и драку устроить их спровоцировали, а не сами они полезли.

      4
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      Рейтинг: +4404

      Павелий 1 час назад

      Да-да.... Якобы провоцировал на якобы видео....

      1
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      Рейтинг: +20558

      silver29 1 час назад

      Про расизм бла-бла-бла, а вот контакты с судьями это косяк который прописан в регламенте и тут технарь светит.

      7
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      Рейтинг: +1915

      Чермындыр > silver29 58 минут назад

      Не мытьем так катаньем... Фудун такое же трепло, как и все остальные

      2
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      Рейтинг: +19890

      bset > silver29 55 минут назад

      Хоть ты и прав про регламент, но минусов получишь прилично. Толпе проще в нытье упаковать, нежели разбираться, где реально нытье, а где по факту вы правы.

      0
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      Рейтинг: +6391

      "supermax" > silver29 16 минут назад

      думаю нам покажут как можно обойти регламент))

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