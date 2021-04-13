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  • Экс-арбитр Федотов: «Никакой победы «Спартак» не получит. Сухине выпишут штраф, погрозят пальчиком»

Экс-арбитр Федотов: «Никакой победы «Спартак» не получит. Сухине выпишут штраф, погрозят пальчиком»

13 апреля 2021, 08:59
25

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о возможном техническом поражении «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за посещения судейской начальником команды Станиславом Сухиной.

«Чтобы «Спартаку» присудили победу над «Локомотивом», надо ещe доказать, что Сухина заходил в судейскую, чтобы манипулировать судьями. Думаю, судей вызовут на КДК, инспектора и делегата тоже. Но обычно в судейскую заходят все, кому не лень. Просто тут пошла волна.

Судьи спокойно скажут, что манипулирования со стороны Сухины не было. Всe может закончиться гораздо проще: ЭСК признает, что ошибок судей не было, что решения Левникова были правильными. А следовательно, не было и манипулирования со стороны Сухины.

Ему выпишут штраф, погрозят пальчиком. Никакой победы за матч с «Локомотивом» «Спартак» не получит, РФС на это не пойдeт», – цитирует Федотова «Чемпионат».

  • Сухина вошел в судейскую во второй раз за сезон. «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле
  • Спартаковцы попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
  • Также клуб обвинил главного арбитра дерби Кирилла Левникова в нарушении регламента и дисциплинарного кодекса, потребовав наказать его.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Сухина Станислав Федотов Игорь
Комментарии (25)
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oyabun
1618296146
Всё верно. Вопрос в том, насколько далеко готов Спартак пойти в данном вопросе. Обычный штраф навряд ли удовлетворит клуб.
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Hektor 84
1618296153
А Левников еще раз станет на колено! И ему всё простят.
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Добрый Бобер
1618296342
На это не пойдёт не РФС, а "Зенит", который уже отсыпал Левникову за три неназначенных пенальти.
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"supermax"
1618298908
Да сразу ясно, что никого не накажут... Рфс же))
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vladimir-7
1618299609
Какой же чудак пойдет в судейскую комнату договариваться о судейском воздействии на команду, когда есть мобильный телефон и карты для проведения операций. Да и предоставить надо аудиозапись разговора, а не то можно получить наказание за заведомо-спланированную ложь.
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mdu86
1618302131
А кто-то рассчитывает на 3 очка Спартаку? Вы серьёзно?! Да успокойтесь уже! Спартак это вообще не красит. Примите уже поражение, признайте, что Николич тактически переиграл Тедеско. Левников отсудил нормально, никакой предвзятости по отношению к Спартаку не было, 6 жёлтых игрокам Локомотива показал. За тычёк головой в лицо соперника по всем правилам должен был удалять Джикию, но обошёлся лишь горчичником, накладка Мозеса и опять без предупреждения, ну это так на вскидку...
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Каратель помойников
1618318909
РФС придумали новый способ заработка))) надо же крутиться,болельщиков не много, следовательно на штрафах болел много не заработаешь.теперь все судейские обещают камерами или посадят стукачей,чтобы докладывали кто вошёл,а пото штрафы))) молодцы!))))
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Garrincha58
1618325553
этого Сухинатора надо отстранить от любой деятельности в футболе эдак на пару тройку лет и будет ему по делом
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paracetamol
1618326918
Кто бы подсчитал, сколько пеналей поставили свиням в ворота соперников. По этому показателю они, наверно, чемпионы, хотя есть еще конюшенные. Но им все мало!
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