Экс-арбитр Федотов: «Никакой победы «Спартак» не получит. Сухине выпишут штраф, погрозят пальчиком»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о возможном техническом поражении «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за посещения судейской начальником команды Станиславом Сухиной.

«Чтобы «Спартаку» присудили победу над «Локомотивом», надо ещe доказать, что Сухина заходил в судейскую, чтобы манипулировать судьями. Думаю, судей вызовут на КДК, инспектора и делегата тоже. Но обычно в судейскую заходят все, кому не лень. Просто тут пошла волна.

Судьи спокойно скажут, что манипулирования со стороны Сухины не было. Всe может закончиться гораздо проще: ЭСК признает, что ошибок судей не было, что решения Левникова были правильными. А следовательно, не было и манипулирования со стороны Сухины.

Ему выпишут штраф, погрозят пальчиком. Никакой победы за матч с «Локомотивом» «Спартак» не получит, РФС на это не пойдeт», – цитирует Федотова «Чемпионат».