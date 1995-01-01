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    Экс-арбитр Федотов: «Никакой победы «Спартак» не получит. Сухине выпишут штраф, погрозят пальчиком»

    Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о возможном техническом поражении «Локомотива» в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» из-за посещения судейской начальником команды Станиславом Сухиной.

    «Чтобы «Спартаку» присудили победу над «Локомотивом», надо ещe доказать, что Сухина заходил в судейскую, чтобы манипулировать судьями. Думаю, судей вызовут на КДК, инспектора и делегата тоже. Но обычно в судейскую заходят все, кому не лень. Просто тут пошла волна.

    Судьи спокойно скажут, что манипулирования со стороны Сухины не было. Всe может закончиться гораздо проще: ЭСК признает, что ошибок судей не было, что решения Левникова были правильными. А следовательно, не было и манипулирования со стороны Сухины.

    Ему выпишут штраф, погрозят пальчиком. Никакой победы за матч с «Локомотивом» «Спартак» не получит, РФС на это не пойдeт», – цитирует Федотова «Чемпионат».

    • Сухина вошел в судейскую во второй раз за сезон. «Локомотиву» грозит матч на нейтральном поле
    • Спартаковцы попросили ЭСК РФС разобрать три эпизода с неназначенным пенальти в этом матче.
    • Также клуб обвинил главного арбитра дерби Кирилла Левникова в нарушении регламента и дисциплинарного кодекса, потребовав наказать его.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +16876

      vladimir-7 36 минут назад

      Какой же чудак пойдет в судейскую комнату договариваться о судейском воздействии на команду, когда есть мобильный телефон и карты для
      проведения операций. Да и предоставить надо аудиозапись разговора, а
      не то можно получить наказание за заведомо-спланированную ложь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +18259

      slavutiq70 > vladimir-7 25 минут назад

      Вопрос а что вообще делать начальнику команды в судейской комнате???при чём он уже получал за это штраф,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2862

      Semenycch 40 минут назад

      Кирилл Левников провел хороший матч, а то, что рефери на ВАРе принимали определенные решения это точно не его вина.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6390

      "supermax" 48 минут назад

      Да сразу ясно, что никого не накажут... Рфс же))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5102

      Добрый Бобер 1 час назад

      На это не пойдёт не РФС, а "Зенит", который уже отсыпал Левникову за три неназначенных пенальти.

      3
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      Рейтинг: +8106

      Вомбат > Добрый Бобер 59 минут назад

      Весеннее обострение?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9535

      Hektor 84 1 час назад

      А Левников еще раз станет на колено! И ему всё простят.

      6
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      ...
      Рейтинг: +27629

      oyabun > Hektor 84 1 час назад

      А может войти во вкус и встать на оба. )))

      4
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      Рейтинг: +1613

      almanev > oyabun 1 час назад

      И нагнуться

      4
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    • ...
      Рейтинг: +27629

      oyabun 1 час назад

      Всё верно. Вопрос в том, насколько далеко готов Спартак пойти в данном вопросе. Обычный штраф навряд ли удовлетворит клуб.

      4
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