Сантос: «Перед трансфером в «Зенит» мне говорили: «Русские такие же холодные, как их климат». Но на деле все оказалось совершенно не так»

Нет, мы не такие веселые, как они, и карнавалы не устраиваем. Но по раздолбайству, да, похожи. Смотрел давеча док. фильм про жизнь в Бразилии этой зимой. От Рио до Манауса все носят маски под подбородком, и при приближении полицаев набрасывают на лица. Точь-в точь как на улицах и в метро славного города Петербурга.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что предшествовало его переходу в команду в 2019 году. До этого бразилец выступал за немецкий «Гамбург».
– Вы говорили, что Германия научила вас дисциплине. А Россия?
– Мое мнение – Россия очень похожа на Бразилию. По ритму жизни, по отношению к ней людей. Для меня тут получается такая смесь Германии и Бразилии. Дисциплина, которую я привез из Германии, объединилась с более радостным восприятием жизни. Поэтому и чувствую себя здесь в своей тарелке. Максимально!
– Что совпало с вашими изначальными представлениями о России и Петербурге, а что стало сюрпризом?
– Когда собирался переходить в «Зенит», партнеры по «Гамбургу» говорили: «Русские такие же холодные, как климат в их стране». Но на деле все оказалось совершенно не так. Тут очень открытые и радушные люди. И с погодой пока тоже, кстати, никаких сложностей не испытываю, Может, просто еще мало времени прожил, не все увидел? Но ощущение такое, будто я здесь очень давно.
– По поводу перехода в «Зенит» вы советовались со своим земляком по штату Параиба Халком. Недавно он перешел в ваш бывший клуб «Атлетико Минейро». На этот раз он консультировался с вами?
– До возвращения Халка в Бразилию такого не было. Но когда трансфер оформили, он мне позвонил уже из Белу-Оризонти. Я рассказал, что это прекрасный город, у «Атлетико» замечательные болельщики. Они тепло принимают, любят своих футболистов всем сердцем, заботятся, чтобы им в команде было комфортно. В общем, сказал: «Будешь чувствовать себя замечательно. Так же, как это было с тобой в «Зените»!».
- 27-летний бразилец стоит на рынке 14 миллионов евро.
- С «Зенитом» он взял 1 чемпионство.
- Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.
Сантос: «Может, мне предстоит стать легендой «Зенита»