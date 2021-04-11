Сантос: «Перед трансфером в «Зенит» мне говорили: «Русские такие же холодные, как их климат». Но на деле все оказалось совершенно не так»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что предшествовало его переходу в команду в 2019 году. До этого бразилец выступал за немецкий «Гамбург».

– Вы говорили, что Германия научила вас дисциплине. А Россия?

– Мое мнение – Россия очень похожа на Бразилию. По ритму жизни, по отношению к ней людей. Для меня тут получается такая смесь Германии и Бразилии. Дисциплина, которую я привез из Германии, объединилась с более радостным восприятием жизни. Поэтому и чувствую себя здесь в своей тарелке. Максимально!

– Что совпало с вашими изначальными представлениями о России и Петербурге, а что стало сюрпризом?

– Когда собирался переходить в «Зенит», партнеры по «Гамбургу» говорили: «Русские такие же холодные, как климат в их стране». Но на деле все оказалось совершенно не так. Тут очень открытые и радушные люди. И с погодой пока тоже, кстати, никаких сложностей не испытываю, Может, просто еще мало времени прожил, не все увидел? Но ощущение такое, будто я здесь очень давно.

– По поводу перехода в «Зенит» вы советовались со своим земляком по штату Параиба Халком. Недавно он перешел в ваш бывший клуб «Атлетико Минейро». На этот раз он консультировался с вами?

– До возвращения Халка в Бразилию такого не было. Но когда трансфер оформили, он мне позвонил уже из Белу-Оризонти. Я рассказал, что это прекрасный город, у «Атлетико» замечательные болельщики. Они тепло принимают, любят своих футболистов всем сердцем, заботятся, чтобы им в команде было комфортно. В общем, сказал: «Будешь чувствовать себя замечательно. Так же, как это было с тобой в «Зените»!».

27-летний бразилец стоит на рынке 14 миллионов евро.

С «Зенитом» он взял 1 чемпионство.

Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.

Сантос: «Может, мне предстоит стать легендой «Зенита»