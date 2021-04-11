Сантос: «Может, мне предстоит стать легендой «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос допускает, что станет легендой клуба. Он выступает в России с 2019 года.

– В одном из своих первых матчей за «Зенит» вы забили в свои ворота. Такое случалось со многими новичками-защитниками петербургского клуба, которые потом надолго становились железными игроками основы или даже, как Николас Ломбертс, его легендами. Вам рассказали тогда об этом?

– Нет. А жаль, тогда я, может, чуть проще тот автогол с «Краснодаром» воспринял. Если серьезно, конечно, было не очень приятно. В том числе потому, что это вообще был мой первый мяч в собственные ворота в карьере. Переживал по этому поводу. Но раз вы говорите, есть такая примета, может быть, и мне предстоит стать легендой «Зенита» и выиграть с ним еще множество титулов. Буду на это надеяться во всяком случае.