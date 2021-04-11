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Сантос: «Может, мне предстоит стать легендой «Зенита»

11 апреля 2021, 13:33
3

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос допускает, что станет легендой клуба. Он выступает в России с 2019 года.

– В одном из своих первых матчей за «Зенит» вы забили в свои ворота. Такое случалось со многими новичками-защитниками петербургского клуба, которые потом надолго становились железными игроками основы или даже, как Николас Ломбертс, его легендами. Вам рассказали тогда об этом?

– Нет. А жаль, тогда я, может, чуть проще тот автогол с «Краснодаром» воспринял. Если серьезно, конечно, было не очень приятно. В том числе потому, что это вообще был мой первый мяч в собственные ворота в карьере. Переживал по этому поводу. Но раз вы говорите, есть такая примета, может быть, и мне предстоит стать легендой «Зенита» и выиграть с ним еще множество титулов. Буду на это надеяться во всяком случае.

  • 27-летний бразилец стоит на рынке 14 миллионов евро.
  • С «Зенитом» он взял 1 чемпионство.
  • Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (3)
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Рубинище
1618144803
Молодец, из вью понял, что его и семью всё устраивает в Зените, Петербурге. Играй только. Легендой может и станет, почему нет.
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balam
1618156622
это Дзюба решает.
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Garrincha58
1618569791
думаю Круговой не слабее, если бы постоянно играл он, а не бразилец
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