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    Сантос: «Может, мне предстоит стать легендой «Зенита»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос допускает, что станет легендой клуба. Он выступает в России с 2019 года.

    – В одном из своих первых матчей за «Зенит» вы забили в свои ворота. Такое случалось со многими новичками-защитниками петербургского клуба, которые потом надолго становились железными игроками основы или даже, как Николас Ломбертс, его легендами. Вам рассказали тогда об этом?

    – Нет. А жаль, тогда я, может, чуть проще тот автогол с «Краснодаром» воспринял. Если серьезно, конечно, было не очень приятно. В том числе потому, что это вообще был мой первый мяч в собственные ворота в карьере. Переживал по этому поводу. Но раз вы говорите, есть такая примета, может быть, и мне предстоит стать легендой «Зенита» и выиграть с ним еще множество титулов. Буду на это надеяться во всяком случае.

    • 27-летний бразилец стоит на рынке 14 миллионов евро.
    • С «Зенитом» он взял 1 чемпионство.
    • Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6001

      Рубинище 18 минут назад

      Молодец, из вью понял, что его и семью всё устраивает в Зените, Петербурге. Играй только. Легендой может и станет, почему нет.

      0
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      Рейтинг: -1516

      Аденн 1 час назад

      в бЗените легенды это Моло-голубок, да дЗюба-дрочер.

      -1
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      Рейтинг: +23482

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Старайся чувак ! Может не легендой , но уважение болельщиков дорогого стоит .

      3
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