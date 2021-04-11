«Ждешь, чтобы пожаловаться судье?». Модрич и Пике поговорили после Эль Класико

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник «Барселоны» Жерар Пике обменялись репликами после финального свистка в класико (2:1). Диалог попал в объективы телекамер.

Модрич: «Ждeшь, чтобы пожаловаться судье?».

Пике: «Мужик, он всего четыре минуты [добавил]!».

Модрич: «Сколько ты хотел?».

«Реал» лидирует в Примере.

«Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.

«Реал» не проигрывает с января.

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