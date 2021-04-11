«Ждешь, чтобы пожаловаться судье?». Модрич и Пике поговорили после Эль Класико

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник «Барселоны» Жерар Пике обменялись репликами после финального свистка в класико (2:1). Диалог попал в объективы телекамер.
Модрич: «Ждeшь, чтобы пожаловаться судье?».
Пике: «Мужик, он всего четыре минуты [добавил]!».
Модрич: «Сколько ты хотел?».
- «Реал» лидирует в Примере.
- «Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.
- «Реал» не проигрывает с января.
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Источник: твиттер mr. mØnk