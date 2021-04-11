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    «Ждешь, чтобы пожаловаться судье?». Модрич и Пике поговорили после Эль Класико

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник «Барселоны» Жерар Пике обменялись репликами после финального свистка в класико (2:1). Диалог попал в объективы телекамер.

    Модрич: «Ждeшь, чтобы пожаловаться судье?».

    Пике: «Мужик, он всего четыре минуты [добавил]!».

    Модрич: «Сколько ты хотел?».

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    Источник: твиттер mr. mØnk

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    11.04.2021 09:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 апреля 2021, 15:57

      О каком невезении барсы идет речь? 2 раза Винисиус не смог отличиться выйдя один на один,на 35 ой минуте удар Валверде в штангу , удар Кросса с любимой точки слета.На 61 ом удар Винисиуса в штангу.
      Да во втором половине барса прибавил.Но в первом же можно было угробить барселону.
      Да барсе не повезло в последнем секунде , но если это невезение то Реалу не повезло весь первый тайм.
      Ребята пора наконец научиться проигрывать тоже с достоинством.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 апреля 2021, 09:29

      игра, скорее была ничейной, и Реалу больше повезло, т.к. и гол второй с двойного рикошета пришёл, и пенальти хотя на Брайтвайте скорее не было, чем был, другой судья мог и поставить, да и попадания в кракас были от Месси и Морибы. Но Барса позволила создать Реалу эти моменты, и Реал выиграл по правилам, поэтому пенять модно только на себя за не очень удачный матч.
      У Барсы было достаточно моментов, чтобы вырвать ничью, и тут нужно было просто их реализовывать.
      Пике, формально, прав, т.к. во втором тайме было много остановок и спорных эпизодов, много замен, и спокойно можно было 5 минут добавлять, но разве в этом причина поражения Барсы? Если в матче с Реалом мы уповаем на удачу у ворот соперника в последние секунды игры, то мы как-то не так играли все предыдущие 90 минут.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > FENIX-SL 11 апреля 2021, 14:58

      на самом деле многие матчи так складываются, что если бы вот тут чуть-чуть и там немного, то итоговый счёт на табло мог быть совсем другим. Хороший пример Бавария-ПСЖ недавно. По тому как складывался матч можно было примерно равновероятно получить в итоге как ничью, так и полный разгром Баварии.
      В какой-то степени тот счёт, что на табло, он всегда по игре, т.к. то, что называют невезением, зачастую, это банально плохая реализация или ненадёжная защита, и виновата в ней сама команда.

      Поэтому несостоявшийся гол Морибы следует воспринимать примерно также, как и несостоявшийся гол Винисиуса - чуть неточно пробил, чуть неточно передачу отдал и т.п. Это не невезение, а брак мастерства, усталость и ещё куча прочих причин. кто лучше справился, тот и молодец.

      Поэтому, и матч Барсы с Реалом шёл на 2, а то и на 3 результата. Забей Месси и Мориба, сейчас бы другой разговор шёл бы. но они же не забили. Как и Реал не забил больше 2.

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