«Ждешь, чтобы пожаловаться судье?». Модрич и Пике поговорили после Эль Класико

О каком невезении барсы идет речь? 2 раза Винисиус не смог отличиться выйдя один на один,на 35 ой минуте удар Валверде в штангу , удар Кросса с любимой точки слета.На 61 ом удар Винисиуса в штангу.
Да во втором половине барса прибавил.Но в первом же можно было угробить барселону.
Да барсе не повезло в последнем секунде , но если это невезение то Реалу не повезло весь первый тайм.
Ребята пора наконец научиться проигрывать тоже с достоинством.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник «Барселоны» Жерар Пике обменялись репликами после финального свистка в класико (2:1). Диалог попал в объективы телекамер.
Модрич: «Ждeшь, чтобы пожаловаться судье?».
Пике: «Мужик, он всего четыре минуты [добавил]!».
Модрич: «Сколько ты хотел?».
- «Реал» лидирует в Примере.
- «Барселона» проиграла в Примере впервые с 5 декабря.
- «Реал» не проигрывает с января.
Luka en plan jefe absoluto.Modric a Piqué: “Estás esperando para rajar ahora, eh”GP: “Hombre, cuatro minutos”Modric: ¿cuántos quieres? (Y retira la mano).De 10, como el número que lleva. pic.twitter.com/YpEo2wfFQ7— mr. mØnk (@soccermemoriess) April 10, 2021
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