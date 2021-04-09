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    Гендиректор «Ахмата»: «Хотим выиграть Кубок России. Было бы неплохо привезти еврокубки в Грозный»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

    «Когда закончилась игра с «Уфой», мы вздохнули с облегчением. После сегодняшней жеребьевки у нас таких ощущений не возникло, потому что нельзя говорить, что «Крылья Советов» – слабая команда. В кубковых играх слабых не бывает. А вот преимущество за счет своих болельщиков, которые будут гнать вперед, у нас будет, согласен. Все остальные разговоры про шансы команд бессмысленны – кубковые матчи всегда непредсказуемы.

    Глупо отрицать, что из всех теоретически возможных вариантов, этот лучший, но, повторюсь, слабых соперников в полуфинале быть не может. «Крылья Советов» это доказали, выбив «Динамо» в предыдущем раунде. Настраиваемся на тяжелую игру за выход в финал.

    Конечно, мы хотим выиграть Кубок, а кто не хочет завоевать трофей? В первую очередь трофей, но еще было бы очень неплохо привезти еврокубки в Грозный», – сказал Айдамиров.

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    Источник: Sport24

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