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  • Итальянский тренер «Зенита»: «Спутник V» – это сила! Надежная и качественная вакцина»

Итальянский тренер «Зенита»: «Спутник V» – это сила! Надежная и качественная вакцина»

9 апреля 2021, 21:40
9

Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса. 66-летний итальянец сделал прививку «Спутником V».

– Как вы перенесли вакцинацию?

– Все прошло гладко. Недаром же говорят, что российский «Спутник V» – надежная и качественная вакцина. У нас в «Зените» уже многие привились, включая Сканавино.

Как вы знаете, в паузах в чемпионате России он работает в штабе Роберто Манчини в сборной Италии. Так вот Андреа коллеги из «Скуарды адзурры», похоже, завидуют: он-то сделал прививку, а они нет, потому что с этим у нас на родине пока есть определенные проблемы.

При этом практически весь персонал национальной команды, включая самого Манчини, в разное время подвергался атаке коронавируса. И только один Андреа – постучим по дереву – пока этого избежал. Так что «Спутник V» – это сила!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (9)
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Рубинище
1617995752
отрабатывает контракт "как надо"
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alp
1617996079
я вакцинировался 31 марта. никаких побочных. следующий 21 апреля... потом через месяц тест на антитела.. посмотрим...
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Drapik
1618001644
у нас завезли индийскую ковишилд, которую кроме нас также закупили такие продвинутые в здравоохранении государства, как Бангладеш и Афганистан. Пока я запоминал название, завод прекратил поставки. Теперь планируют купить вакцину в Китае. Выучу название - поделюсь
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inzek
1618010711
пропитался Россией)
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