Итальянский тренер «Зенита»: «Спутник V» – это сила! Надежная и качественная вакцина»

Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса. 66-летний итальянец сделал прививку «Спутником V».

– Как вы перенесли вакцинацию?

– Все прошло гладко. Недаром же говорят, что российский «Спутник V» – надежная и качественная вакцина. У нас в «Зените» уже многие привились, включая Сканавино.

Как вы знаете, в паузах в чемпионате России он работает в штабе Роберто Манчини в сборной Италии. Так вот Андреа коллеги из «Скуарды адзурры», похоже, завидуют: он-то сделал прививку, а они нет, потому что с этим у нас на родине пока есть определенные проблемы.

При этом практически весь персонал национальной команды, включая самого Манчини, в разное время подвергался атаке коронавируса. И только один Андреа – постучим по дереву – пока этого избежал. Так что «Спутник V» – это сила!