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    Итальянский тренер «Зенита»: «Спутник V» – это сила! Надежная и качественная вакцина»

    Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати рассказал, как перенес вакцинацию от коронавируса. 66-летний итальянец сделал прививку «Спутником V».

    – Как вы перенесли вакцинацию?

    – Все прошло гладко. Недаром же говорят, что российский «Спутник V» – надежная и качественная вакцина. У нас в «Зените» уже многие привились, включая Сканавино.

    Как вы знаете, в паузах в чемпионате России он работает в штабе Роберто Манчини в сборной Италии. Так вот Андреа коллеги из «Скуарды адзурры», похоже, завидуют: он-то сделал прививку, а они нет, потому что с этим у нас на родине пока есть определенные проблемы.

    При этом практически весь персонал национальной команды, включая самого Манчини, в разное время подвергался атаке коронавируса. И только один Андреа – постучим по дереву – пока этого избежал. Так что «Спутник V» – это сила!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8022

      alp 1 час назад

      я вакцинировался 31 марта. никаких побочных. следующий 21 апреля... потом через месяц тест на антитела.. посмотрим...

      -1
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      Рейтинг: +5969

      Рубинище 1 час назад

      отрабатывает контракт "как надо"

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