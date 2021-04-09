Дзагоев – о «Локомотиве» в Кубке России: «Надеемся их притормозить»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

ЦСКА сыграет на выезде с «Локомотивом».

Матч намечен на 21-22 апреля.

«Локомотив» этой весной набрал хороший ход. Причем произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли. Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперед, теперь надеемся их притормозить (улыбается).

Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим», – сказал Дзагоев.