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    Дзагоев – о «Локомотиве» в Кубке России: «Надеемся их притормозить»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после жеребьевки 1/2 финала Кубка России.

    «Локомотив» этой весной набрал хороший ход. Причем произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли. Получается, мы невольно дали соперникам толчок вперед, теперь надеемся их притормозить (улыбается).

    Мы давно не были в полуфинале Кубка России, целых пять лет, и на достигнутом останавливаться не хотим», – сказал Дзагоев.

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    Источник: сайт ЦСКА

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