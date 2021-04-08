Жиго приступил к индивидуальным тренировкам. У него сотрясение мозга

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о состоянии защитника Самуэля Жиго, который в конце прошлой недели получил сотрясение мозга второй степени.

«Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом», – сказал Фетисов.