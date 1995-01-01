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    Жиго приступил к индивидуальным тренировкам. У него сотрясение мозга

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал о состоянии защитника Самуэля Жиго, который в конце прошлой недели получил сотрясение мозга второй степени.

    «Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом», – сказал Фетисов.

    • Жиго травмировался в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2).
    • Француз в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 22 встречах.
    • В воскресенье «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8406

      NewLife 22 минуты назад

      Не верьте С-Э никогда.

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