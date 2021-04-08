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  • Тренер «Порту» – о 0:2 с «Челси»: «Несправедливый результат. Мы были лучше, но моральная победа не учитывается»

Тренер «Порту» – о 0:2 с «Челси»: «Несправедливый результат. Мы были лучше, но моральная победа не учитывается»

8 апреля 2021, 01:15

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2).

«Результат очень несправедливый, но футбол – это голы. «Челси» забил, а мы нет. Команда провела очень хорошую игру, надежно действовала в обороне, опасно атаковала. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их.

Сыгран пока только первый матч, будем верить в лучшее. Игроки показали прекрасный футбол. Мы знаем сильные стороны «Челси». У них на замену вышли Пулишич, Жиру, Канте и Тьяго Силва, у них много разноплановых футболистов, но мы были лучше «Челси». Однако моральная победа не учитывается, важен результат», – цитирует Консейсау сайт УЕФА.

  • «Порту» нанес в два раза больше ударов, чем «Челси» – 12:6.
  • 13 апреля команды проведут ответный матч.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Порту Челси Консейсау Сержиу
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