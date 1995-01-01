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    «Моего желания мало». Газизов предлагал Гончаренко вернуться в «Уфу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что предлагал экс-тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко вернуться в башкирский клуб.

    «Виктор Михайлович – топовый специалист. Хотел бы я, чтобы он вернулся в «Уфу»? Дело в том, что моего желания для этого мало», – цитирует Газизова Sport24.

    • Гончаренко тренировал «Уфу» в 2016-м году.
    • В марте он ушел из ЦСКА.
    • В субботу, 3 апреля, Рашид Рахимов объявил об уходе из «Уфы» после поражения от «Динамо» (0:4).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6638

      Alekxei Z. 1 час назад

      Большая вероятность сквозануть с Уфой в ФНЛ, есть желающие ?

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