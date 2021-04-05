«Моего желания мало». Газизов предлагал Гончаренко вернуться в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что предлагал экс-тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко вернуться в башкирский клуб.
«Виктор Михайлович – топовый специалист. Хотел бы я, чтобы он вернулся в «Уфу»? Дело в том, что моего желания для этого мало», – цитирует Газизова Sport24.
- Гончаренко тренировал «Уфу» в 2016-м году.
- В марте он ушел из ЦСКА.
- В субботу, 3 апреля, Рашид Рахимов объявил об уходе из «Уфы» после поражения от «Динамо» (0:4).
Источник: Metaratings