«Моего желания мало». Газизов предлагал Гончаренко вернуться в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что предлагал экс-тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко вернуться в башкирский клуб.

«Виктор Михайлович – топовый специалист. Хотел бы я, чтобы он вернулся в «Уфу»? Дело в том, что моего желания для этого мало», – цитирует Газизова Sport24.