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    «Р-Спорт»: Галактионов – в числе кандидатов на пост тренера «Краснодара»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может возглавить «Краснодар».

    36-летний специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера клуба, сообщает «Р-Спорт». Отмечается, что «Краснодар» рассматривает на эту должность русскоговорящих тренеров.

    Имя нового главного тренера клуба будет объявлено в ближайшие дни.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1102

      Ziklop 34 минуты назад

      и каков этот список, сколько страниц?

      0
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      Рейтинг: +223

      isakkobelini 48 минут назад

      Ю.П.Семин и вы снова лидеры Российского футбола

      0
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