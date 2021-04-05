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  • «Р-Спорт»: Галактионов – в числе кандидатов на пост тренера «Краснодара»

«Р-Спорт»: Галактионов – в числе кандидатов на пост тренера «Краснодара»

5 апреля 2021, 15:29
13

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может возглавить «Краснодар».

36-летний специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера клуба, сообщает «Р-Спорт». Отмечается, что «Краснодар» рассматривает на эту должность русскоговорящих тренеров.

Имя нового главного тренера клуба будет объявлено в ближайшие дни.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Галактионов Михаил
Комментарии (13)
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isakkobelini
1617626249
Ю.П.Семин и вы снова лидеры Российского футбола
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Ziklop
1617627065
и каков этот список, сколько страниц?
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Garrincha58
1617629195
шило на мыло
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Taps
1617631484
Галицкий совсем плохой ? Тренер будет иностранный ...
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Вальдемар IV
1617631926
были барселоной, станут галактионос
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ySS
1617635871
Нравятся Арутюняну ученики тренерского цеха, пущай ещё один попрактикуется. Чем не забава барину?
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paracetamol
1617637399
Ну это уже совсем... Может лысого Стаса привлечете, вот бы в сборной обрадовались!
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derrik2000
1617639687
Это шутка такая? Он - НИКТО и звать его - НИКАК. А тут сразу в команду с прекрасными игроками, хозяин которой ставит очень высокие цели. Сборная-то под его "руководством" - никакущая из никакущих. Пусть тренируется на кошках, как сказал Юрий никулин в одном известном фильме.
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time_killer
1617647184
Карпина надо или Бердыева, если результат нужен
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Жентус
1617670841
Из худших выбирают?
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