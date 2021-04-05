«Р-Спорт»: Галактионов – в числе кандидатов на пост тренера «Краснодара»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может возглавить «Краснодар».

36-летний специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера клуба, сообщает «Р-Спорт». Отмечается, что «Краснодар» рассматривает на эту должность русскоговорящих тренеров.

Имя нового главного тренера клуба будет объявлено в ближайшие дни.