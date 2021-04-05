«Р-Спорт»: Галактионов – в числе кандидатов на пост тренера «Краснодара»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может возглавить «Краснодар».
36-летний специалист входит в список кандидатов на пост главного тренера клуба, сообщает «Р-Спорт». Отмечается, что «Краснодар» рассматривает на эту должность русскоговорящих тренеров.
Имя нового главного тренера клуба будет объявлено в ближайшие дни.
- На минувших выходных «Краснодар» отправил в отставку Мурада Мусаева.
- Команда идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.
- Экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко – один из претендентов на пост тренера «Краснодара».
Источник: «Р-Спорт»