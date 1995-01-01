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    Нагельсман: «Жду, что «Бавария» станет чемпионом»

    Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман дал комментарий после матча 27-го тура Бундеслиги против «Баварии» (0:1). Баварцы с отрывом лидируют в таблице.

    «В нашем распоряжении нет хорошего бомбардира. В матче с «Баварией» мы были лучше, но должны лучше использовать моменты.

    Если сезон продолжится, как ожидается, то «Бавария» станет чемпионом. Мы хотим занять второе место», – сказал Нагельсман.

    • Разрыв между командами – 7 очков.
    • Победный мяч забил Леон Горецка.
    • «Бавария» не уступает «Лейпцигу» 7 матчей подряд.

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    Источник: Goal

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