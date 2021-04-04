Нагельсман: «Жду, что «Бавария» станет чемпионом»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман дал комментарий после матча 27-го тура Бундеслиги против «Баварии» (0:1). Баварцы с отрывом лидируют в таблице.

«В нашем распоряжении нет хорошего бомбардира. В матче с «Баварией» мы были лучше, но должны лучше использовать моменты.

Если сезон продолжится, как ожидается, то «Бавария» станет чемпионом. Мы хотим занять второе место», – сказал Нагельсман.