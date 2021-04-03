Лингард – лучший игрок в истории «Вест Хэма» по количеству минут на результативное действие в АПЛ

Джесси Лингард в текущем сезоне АПЛ делает результативное действие (гол или ассист) за «Вест Хэм» каждые 88 минут. Это лучший показатель в истории клуба.

На втором месте Паоло Ди Канио (90 минут на результативное действие, сезон-1999/00). Графика доступна ниже.

В расчет берутся только футболисты, проведшие в рамках одного сезона АПЛ за «Вест Хэм» не менее 500 минут.