Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Лингард – лучший игрок в истории «Вест Хэма» по количеству минут на результативное действие в АПЛ

    Джесси Лингард в текущем сезоне АПЛ делает результативное действие (гол или ассист) за «Вест Хэм» каждые 88 минут. Это лучший показатель в истории клуба.

    На втором месте Паоло Ди Канио (90 минут на результативное действие, сезон-1999/00). Графика доступна ниже.

    В расчет берутся только футболисты, проведшие в рамках одного сезона АПЛ за «Вест Хэм» не менее 500 минут.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер OptaJoe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84068
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru