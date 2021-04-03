Еркин вслед за Германом отказался от проверки на полиграфе. Футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках

Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин не захотел проходить проверку с применением «детектора лжи».

«Еркин, как и Герман, отказался проходить полиграф после консультаций с юристом.

Такое решение не связано с тем, что футболисты чувствуют за собой какую-то вину, это связано с тем, что факты, которые им якобы вменяют, отсутствуют, поэтому причины проходить детектор лжи они не видели», – сообщил источник «Р-Спорт».