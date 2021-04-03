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    Еркин вслед за Германом отказался от проверки на полиграфе. Футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках

    Полузащитник «Тамбова» Александр Еркин не захотел проходить проверку с применением «детектора лжи».

    «Еркин, как и Герман, отказался проходить полиграф после консультаций с юристом.

    Такое решение не связано с тем, что футболисты чувствуют за собой какую-то вину, это связано с тем, что факты, которые им якобы вменяют, отсутствуют, поэтому причины проходить детектор лжи они не видели», – сообщил источник «Р-Спорт».

    • Футболистов «Тамбова» подозревают в игре на ставках.
    • Еркин и Герман отстранены от тренировок с командой до конца разбирательства.

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    Источник: «Р-Спорт»

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